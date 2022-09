‘A Fazenda 14’: Pétala revela como quebrou regra e falou com a família no pré-confinamento

Peoa expôs que conseguiu se comunicar com sua mãe por uma plataforma de streaming; público reagiu

Reprodução/PlayPlus Pétala Barreiros disse que se comunicou com a família no pré-confinamento pela Netflix



Pétala Barreiros revelou que quebrou uma importante regra durante o pré-confinamento de “A Fazenda 14”. A peoa contou que se comunicou com a família por uma plataforma de streaming. “Minha mãe me perguntou na Netflix: ‘Filha, você quer desistir? Volta’”, contou Pétala. “Vocês estavam usando Netflix para conversar?, perguntou Lucas Santos espantado. Thomaz Costa confirmou. “Você não, Lucas?”, questionou Pétala. “Eu estava com o celular”, respondeu o ex-Carrossel. Deolane Bezerra, que estava participando da conversa, também deu a entender que se comunicou com a família da mesma forma. Segundo Pétala, eles não foram os únicos que usaram essa estratégia para falar com seus familiares no pré-confinamento: “A Deborah solta essa: ‘Ah, você tinha informação privilegiada’. Eu falei: ‘Mas você também tinha o Disney+, você falou’. Ela usou o Disney+ da mesma forma que a gente usou a Netflix”. As declarações de Pétala repercutiram nas redes sociais. “Novamente Deolane e Pétala assumindo que tinham informações privilegiadas, e Pétala conversava até com a família dela. Não é à toa essa união das duas [ela e Deolane] é tudo combinado, oportunismo”, comentou um seguidor. “Confessando pela trigésima vez e falando como se fosse algo normal trapacear regras do confinamento! É muita sacanagem o Carelli [diretor do programa] não fazer nada a respeito disso”, escreveu outro. Veja a repercussão:

Pétala falando que no confinamento a mãe dela falou pela Netflix se ela não queria desistir do programa, e disse que a Deborah se comunicava pelo Disney Plus. #AFazenda | #AFazenda14 pic.twitter.com/CnwOiHlL9s — 𝙰𝚍𝚛𝚒𝚎𝚕𝚕𝚎 🌸 (@adrielletuitta) September 19, 2022

Se o Careli não fizer nada com a Pétala falando que tinha acesso a internet e conversava com a família então só esperem as disgraças que ele vai fazer nas provas e poderes #AFazenda14 pic.twitter.com/0nv7BiKEmu — HF🤠 (@HeberFiusa) September 19, 2022

Novamente Deolane e Pétala assumindo que tinham informações privilégiada,e Pétala conversava até com a família dela. Não é atoa essa união das duas é tudo combinado oportunismo duas cobras criadas. #AFazenda14 #AFazenda — Gleh (@Gleh____) September 19, 2022

Deolane, Pétala e Thomás, falando q conversavam com a familia, durante o CONFINAMENTO, pela Netflix.

O q + eles precisam falar para ficar claro q eles tiveram informações, quebrando a regra EM CONTRATO??

Hein @rocarelli ?? Vc virou chacota!!#AFazenda14 — ✨ Rainha !!!! 👑🐦🍼 🐇🌵🐺BIL (@RobDiz17) September 19, 2022

eita a pétala falou de novo disso de se comunicar com a família? mulher, ela tá brincando mesmo com o carelli viu — amanda (@tuitamandy) September 19, 2022