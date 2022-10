‘A Fazenda 14’: Rosiane Pinheiro é a terceira eliminada com 21,28% dos votos

Dançarina foi a menos votada para permanecer, com Deborah e Tiago no páreo

Divulgação Rosiane foi a terceira eliminada da temporada 14



Mais um peão deixou a Fazenda 14 nesta quinta-feira, 06. Deborah Albuquerque, Tiago Ramos e Rosiane Pinheiro decidiram a preferência do público na terceira roça da temporada. O trio já esteve nos banquinhos em outras oportunidades, inclusive Deborah está na terceira eliminação. Em votação recorde até aqui, a apresentadora Adriane Galisteu anunciou que a primeiro salva foi Deborah. Com isso, a disputa ficou entre Rosi e Tiago e o jogador continuou na casa. A ex-apresentadora foi a mais votada para permanecer com 51,45% dos votos. Tiago recebeu 27,27%, margem bem próxima de Rosiane, que foi eliminada com 21,28% dos votos.