Passando dos limites? O que torna ‘A Fazenda 14’ um reality tão denso de assistir

Clima pesado da atual edição do programa está relacionado a excesso de brigas e outros fatores; veja

Reprodução/Record Adriane Galisteu tem precisado se impor para controlar peões em 'A Fazenda 14'



Depois do pacato “BBB 22”, da Globo, o reality show da emissora rival foi anunciado com a promessa de que entregaria ao público muito fogo no feno. Desde que estreou, “A Fazenda 14”, da Record TV, tem cumprido essa promessa, no entanto, os conflitos na casa são tão intensos e frequentes que assistir a atual edição do programa tem sido uma tarefa densa para os telespectadores. Em diversas brigas, a produção já precisou intervir ou cortar o sinal do PlayPlus com receio da reação do público – que frequentemente pede a expulsão de algum participante. Até uma festa desta edição foi cancelada porque o clima na sede estava muito pesado. “Esta semana, as desavenças passaram dos limites. A gente viu os peões ameaçando uns aos outros, querendo quebrar tudo, falando coisas do tipo: ‘A desgraça vai acontecer, de noite não vai ser legal não’. Então, para preservar os peões e também o programa, a produção optou por cancelar a festa”, justificou a apresentadora Adriane Galisteu. Nas redes sociais, são frequentes os comentários de que o clima está, de fato, muito pesado nessa edição. Bom, mas o que tem acontecido em “A Fazenda 14” para tornar o programa tão complicado de assistir? Veja alguns pontos:

Brigas sem tréguas

Discussões, atritos, provocações e insultos são esperados entre os participantes de um reality show, a questão é que em “A Fazenda 14” não há um respiro. Brigas específicas e generalizadas têm tomado conta do programa, e a produção já precisou intervir algumas vezes temendo que a confusão resultasse em agressão. Vale ressaltar que agressão física é proibida no jogo e gera expulsão do participante. A figura mais polêmica da casa até o momento é Deolane Bezerra. A advogada não baixa a guarda e já se envolveu em diversas brigas. As provocações da peoa com quem não faz parte da “Deolândia” – nome que o grupo dela na casa recebeu aqui fora – tem dividido o público. Enquanto uns torcem pela influenciadora e acham que ela gera “entretenimento”, outros acreditam que Deolane pesa a mão e até pratica bullying. Mas não é justo falar que é apenas a viúva de MC Kevin que está “causando” no jogo. Deborah Albuquerque, Bia Miranda e Vini Buttel são outros peões que frequentemente estão no centro de alguma confusão. Assim como Shayan e Tiago Ramos, que perderam o controle e acabaram se agredindo durante uma briga ao vivo. A produção do programa analisou as imagens e decidiu expulsar os peões.

Tiago como é ser o maior da a fazenda 14? pic.twitter.com/gnA0AfX7Tb — Gu da gang 🔥 (@tuitaGusta) October 4, 2022

A AGRESSÃO DO SHAY NO TIAGO AO VIVO #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/oGfSn5IsKn — tai (@badgalmom) October 21, 2022

Clima de 5ª série B

O que também tem chamado atenção é que, durante as brigas, os peões não têm medido as palavras. Tiago, por exemplo, já mandou Shayan, que é iraniano, aprender a falar português. A atitude do ex-namorado da mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, foi vista pelo público como xenofóbica. Vini Buttel também tem gerado polêmica por seus comentários da casa. Tendo Alex como um dos seus principais rivais no jogo, o ex-‘De Férias Com o Ex’ foi chamado de homofóbico pelo público, pois em uma das discussões chamou Alex, que é homossexual assumido, de “gazela”. Em uma discussão com Deolane, Tati Zaqui, que já foi eliminada, começou a gritar “Deolane chifruda” após a advogada a chamar de “Tati boqueteira”. Esta semana, Lucas Santos, o atual fazendeiro, foi criticado por tirar sarro de Ruivinha de Marte ao delegar as funções dos peões. Ele perguntou para a influenciadora com quem ela gostaria de cuidar da vaca e do touro, ela respondeu que com Iran Malfitano. O ator começou a rir e disse: “A resposta está errada. Vai ser a Deborah”. Outros peões começaram a rir também. Ruivinha se sentiu ridicularizada e chorou.

Lucas seguiu sacaneando Ruivinha na delegação das tarefas. #AFazenda pic.twitter.com/4hN7M5pmHJ — Dantas (@Dantinhas) October 20, 2022

Descontrole dos participantes

Parece que o medo de ser “planta” no jogo é grande entre os peões e isso tem ficado nítido nas atividades ao vivo. Esse é um momento que os participantes sabem que não será editado e, por isso, aproveitam para mostrar ao Brasil que estão ali para entregar “entretenimento”. Além deles falarem muitos palavrões ao vivo, algo que não é permitido, algumas discussões são estendidas e, por vezes, os pedidos de Galisteu para que os peões se acalmem são ignorados. Um exemplo é a briga que aconteceu entre Shayan e Moranguinho durante a formação de uma roça. Ambos levantaram dos seus lugares e começaram a gritar. “Ok, Shay. Obrigada, Shay. Shay?”, disse a apresentadora, que foi ignorada. “Turma, é o seguinte, vocês estão me ouvindo? Shay, você está me ouvindo? De uma vez por todas, peões, quando eu falo, só eu falo. Se eu estou interrompendo, vocês por favor me respeitem, ok? Estamos no programa ao vivo, temos tempo correndo”, disparou Galisteu na sequência.

. @GalisteuOficial teve que intervir, pois o clima esquentou entre os peões 🔥 #RoçaAFazenda pic.twitter.com/CaoYf0VgUR — A Fazenda (@afazendarecord) October 19, 2022

Temas sérios minimizados

Além de apontar atos preconceituosos e supostas agressões, o público também comentou muito sobre o caso de Thomaz Costa, que foi eliminado na roça da última quinta-feira, 20. O ator virou assunto porque teria tentado tomar vários comprimidos de uma vez para deixar o jogo. Quem supostamente o impediu foi Ruivinha de Marte. O caso ficou em aberto, pois as câmeras do PlayPlus foram cortadas. O público começou a especular que o ex-Carrossel, que já tinha declarado que desejava sair do jogo e que só não desistia por causa do contrato, tentou cometer suicídio. A teoria foi reforçada porque Pelé apareceu com vários comprimidos na mão e disse a Bárbara Borges que Thomaz cogitou tomar de seis a sete de uma vez. Um comentário de Deolane também deixou o público intrigado: “Thomaz está tentando se matar no quarto. Está com alguma coisa lá da Ruivinha. Acho que está cortando os pulsos”, disse a advogada para os seus aliados no jogo. “Quem quer se matar, se mata.”

O ex-namorado de Larissa Manoela chegou a sumir por um tempo da casa e quando retornou ouviu da advogada: “Vaso ruim quebra? Quebra nada”. Na ocasião, a Record informou que o peão estava bem e que foi “prontamente atendido pela equipe médica”. Em nota, a emissora disse ainda que o ator seria acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Antes desse episódio, Thomaz chegou a comentar com Alex, Deborah e Bárbara: “Se eu voltar [da roça], vou começar a me cortar, vou querer me jogar da escada”. Com uma clara vontade de deixar o jogo, a equipe do ator não fez mutirão para mantê-lo na casa na roça que o eliminou. “Ele claramente não está bem psicologicamente, e pensando na sua saúde mental, esse é o nosso posicionamento”, declarou a equipe do artista. “Todos os transtornos mentais não devem ser minimizados, mas sim respeitados, pois o sofrimento de fato existe.”