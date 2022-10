‘A Fazenda 14’: Thomaz Costa é eliminado com 17,31% dos votos

Deolane Bezerra foi a mais votada para permanecer com 45,97% dos votos; Shayan teve 36,72% dos votos

Reprodução/Instagram/thocostaoficial Thomaz Costa foi o quinto eliminado da roça



A casa da Fazenda 14 está mais vazia. Nesta quinta-feira, 20, o trio Deolane Bezerra, Shayan e Thomaz Costa disputaram a preferência do público para permanecer no reality. Cotada como favorita, a advogada foi indicação da casa; Shay foi indicado pela fazendeira Bia Miranda e Thomaz foi puxado da Baia. Na eliminação recorde da temporada, o primeiro salvo foi o empresário Shay. Em seguida, Deolane Bezerra também foi salva com 45,97% dos votos. Shayan teve 36,72% dos votos. O ator eliminado teve 17,31% dos votos. A equipe de Thomaz se recusou a pedir votos para ele ficar depois do peão pedir pra sair por ‘não aguentar mais’ as brigas.