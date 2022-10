A Fazenda: Pelé Milflows vence a ‘Prova do Lampião’ e nova baia é formada

Peão ganhou o poder de escolher uma pessoa da baia que poderá ser votada para a segunda vaga da Roça

Reprodução/Record TV Pelé vibra com a vitória na prova do fogo em "A Fazenda"



O rapper Pelé Milflows venceu a “prova de fogo” neste domingo, 9, no reality show “A Fazenda” da Record TV. A nova baia foi formada pela quatro primeiras peoas que desistiram da prova: Moranguinho, Babi, Deolane e Ruivinha. Além disso, Pelé levou R$ 15 mil. Mesma premiação para o segundo colocado, Vini. Shay, terceira colocada, levou R$ 10 mil. A dinâmica da prova foi de resistência, onde os peões deveriam segurar duas alças pelas mãos em uma plataforma. A estrutura se movia e se inclinava cada vez mais no decorrer da prova. Agora, o peão ganhou o poder de escolher uma pessoa da baia que poderá ser votada para a segunda vaga da Roça. A escolha será divulgada no dia da votação, que ocorre na terça-feira, 11.