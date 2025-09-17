Jovem Pan > Entretenimento > TV e Cinema > ‘A Namorada Ideal’ é a dica perfeita para quem busca um suspense

‘A Namorada Ideal’ é a dica perfeita para quem busca um suspense

Baseado no livro de Michelle Frances, a trama acompanha uma mãe possessiva e doentia, que não quer abrir mão de seu filho, e Cherry, que começa a namorar o rapaz

  • Por Victória Xavier (colaboração para a Jovem Pan)
  • 17/09/2025 19h49
  • BlueSky
Reprodução / Youtube / Prime Video namorada ideal Com seis episódios, a série está entre as mais assistidas do Prime Video e tem um final que divide opiniões

O Prime Video lançou a adaptação de um thriller psicológico que conquistou a audiência rapidamente. Com Robin Wright e Olivia Cook, “A Namorada Ideal” conta a história de Laura e Cherry, duas mulheres que farão de tudo para conseguir o que desejam. Com seis episódios, a série está entre as mais assistidas do Prime Video e tem um final que divide opiniões.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Baseado no livro de Michelle Frances, a trama acompanha uma mãe possessiva e doentia, que não quer abrir mão de seu filho, e Cherry, que começa a namorar o rapaz. Em uma guerra psicológica, as duas travam uma batalha doentia pela atenção de Daniel e as cosias começam a sair do controle.

Assista ao trailer

Leia também

Netflix revela data de estreia da série ‘Os Donos do Jogo’
Filme ‘A Empregada’, com Sidney Sweeney e Amanda Seyfried, ganha trailer e cartaz oficial
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >