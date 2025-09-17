‘A Namorada Ideal’ é a dica perfeita para quem busca um suspense

Baseado no livro de Michelle Frances, a trama acompanha uma mãe possessiva e doentia, que não quer abrir mão de seu filho, e Cherry, que começa a namorar o rapaz

Com seis episódios, a série está entre as mais assistidas do Prime Video e tem um final que divide opiniões



O Prime Video lançou a adaptação de um thriller psicológico que conquistou a audiência rapidamente. Com Robin Wright e Olivia Cook, “A Namorada Ideal” conta a história de Laura e Cherry, duas mulheres que farão de tudo para conseguir o que desejam. Com seis episódios, a série está entre as mais assistidas do Prime Video e tem um final que divide opiniões.

Baseado no livro de Michelle Frances, a trama acompanha uma mãe possessiva e doentia, que não quer abrir mão de seu filho, e Cherry, que começa a namorar o rapaz. Em uma guerra psicológica, as duas travam uma batalha doentia pela atenção de Daniel e as cosias começam a sair do controle.

