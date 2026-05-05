A Odisseia: Novo filme de Christopher Nolan ganha trailer épico e já mira o Oscar
Filme chega aos cinemas no dia 16 de julho de 2026, com lançamento global e foco total nas salas IMAX
O cinema acabou de ganhar um daqueles momentos que param a internet. O novo filme de Christopher Nolan, A Odisseia, teve seu trailer oficial divulgado hoje e já está sendo tratado como um dos maiores eventos cinematográficos de 2026.
Uma história clássica com escala nunca vista
Baseado no poema épico de Homero, o longa acompanha a jornada de Odisseu após a Guerra de Troia, enfrentando criaturas míticas, deuses e desafios mortais enquanto tenta voltar para casa e reencontrar sua esposa.
Mas aqui entra o diferencial: Nolan não está apenas adaptando a história, ele está transformando A Odisseia em uma experiência sensorial gigante, com foco em realismo e imersão total.
Elenco simplesmente absurdo
O filme reúne um dos elencos mais estrelados da década:
- Matt Damon como Odisseu
- Tom Holland como Telêmaco
- Anne Hathaway como Penélope
- Robert Pattinson como Antínoo
- Zendaya
- Charlize Theron
- Lupita Nyong’o
Só esse line-up já coloca o filme em outro nível e o trailer dá pequenos vislumbres desses personagens em meio a batalhas, monstros e cenários grandiosos.
O filme mais caro da carreira de Nolan
Se você achou Oppenheimer grandioso, prepara:
- Orçamento estimado: US$ 250 milhões
- Filmado inteiramente com câmeras IMAX 70mm
- Mais de 2 milhões de pés de filme capturados
Isso faz de A Odisseia o projeto mais caro e ambicioso da carreira do diretor.
Curiosidades que elevam o hype
- As filmagens aconteceram em vários países, incluindo Grécia, Marrocos e Islândia, para dar autenticidade à jornada épica.
- Nolan buscou retratar os elementos mitológicos de forma “realista”, como se fossem fenômenos naturais vistos pelos humanos da época.
- Sessões em IMAX chegaram a esgotar um ano antes da estreia, algo raríssimo.
Expectativa: blockbuster + Oscar?
O trailer já foi suficiente para incendiar as redes sociais, com muitos chamando o filme de “blockbuster do ano” e até “favorito ao Oscar”.
E não é difícil entender o porquê:
Nolan vem do sucesso de Oppenheimer, que dominou premiações, e agora aposta em uma narrativa clássica com escala ainda maior, misturando espetáculo, mitologia e drama humano.
Quando estreia?
A Odisseia chega aos cinemas no dia 16 de julho de 2026, com lançamento global e foco total nas salas IMAX.
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