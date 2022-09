Abalado, Rodrigo Bocardi diz ao vivo que pensa em desistir do ‘Bom Dia SP’; saiba o motivo

Apresentador se emocionou ao falar da morte de um colega de redação, que infartou aos 55 anos

Reprodução/Globo Rodrigo Bocardi se emocionou ao falar da morte do seu colega de redação



O jornalista Rodrigo Bocardi revelou nesta quarta-feira, 21, que pensa em desistir de comandar o “Bom Dia SP” ao fazer uma homenagem ao vivo ao jornalista Wagner Vallim, que coordenava a equipe de apuração do jornal matinal da Globo. Ele morreu aos 55 anos após sofrer um infarto fulminante. Bocardi não escondeu sua tristeza ao falar sobre o assunto com os telespectadores. “Não foi fácil para mim, não está sendo fácil para nossa equipe”, comentou. “A gente perdeu um amigo de redação muito querido.” O âncora do “Bom Dia SP” definiu o colega de redação como “jornalista incansável” que estava “sempre em busca da apuração correta”. “Fico emocionado porque foi onde eu comecei minha carreira, não aqui na Globo, mas foi na apuração”, declarou Bocardi, que também deu detalhes do seu último encontro com Vallim na redação. “Nossos horários não batiam tanto. Ele pediu para tirar uma foto e dizia: ‘Rodrigo, você não desista, você nos representa. A importância do ‘Bom Dia SP’, você sabe o que isso significa na vida de todos?’. Eu falava: ‘Vallim, não dá. Eu penso em desistir, é difícil’. Ele falava: ‘Jornalismo é coragem’. Me desafiando”, contou o jornalista. “A pressão é muito grande, eu penso muitas vezes em desistir e a palavra dele [Vallim] era: ‘Não! Persista, resista, nós precisamos’. E aqui estamos e aqui estaremos.”