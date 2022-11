‘Adão Negro’ atinge US$ 250 milhões em bilheteria e ultrapassa outro sucesso da DC

Filme estrelado pelo ator Dwayne Johnson chegou aos cinemas há menos de duas semanas

Reprodução/DC Dwayne Johnson, conhecido como The Rock, protagoniza Adão Negro



O filme “Adão Negro” superou uma bilheteria global de US$ 250 milhões 10 dias após sua estreia. Com isso, o longa estrelado pelo ator Dwayne Johnson ultrapassa “O Esquadrão Suicida 2”, que foi lançado em 2021 e teve uma bilheteria global de US$ 168 milhões. No entanto, segundo divulgado pela Variety, a expectativa é que o longa continue bombando nos cinemas nas próximas semanas, isso porque ele custou caro para ser produzido, US$ 195 milhões. No Brasil, a arrecadação do filme até o momento foi de US$ 8,4 milhões. Em “Adão Negro”, Dwayne, também conhecido como The Rock, dá vida ao anti-herói baseado nos quadrinhos da DC Comics. Na trama, Teth-Adam nasce no Egito Antigo e faz parte de um povo escravizado, tudo isso muda quando ganha superpoderes, que incluem força, velocidade e a capacidade de voar e disparar raios. No entanto, ele fica preso em uma tumba e só consegue a liberdade após 5 mil anos. O ritual que o faz despertar é feito, pois o local onde nasceu está em perigo. O problema é que a Sociedade da Justiça também é acionada para defender a região e acaba batendo de frente com Adão Negro por terem visões diferentes de como agir nos confrontos.