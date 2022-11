William Bonner se retrata ao vivo por comentário feito nas eleições: ‘Ignorância’

Apresentador citou a esquizofrenia de forma pejorativa ao se confundir na hora de passar uma informação

Reprodução/Globo William Bonner se retratou no 'Jornal Nacional' após comentário sobre esquizofrenia



O apresentador William Bonner se retratou ao vivo no “Jornal Nacional” da última terça-feira, 8, por ter se referido de forma pejorativa à esquizofrenia, que é um distúrbio mental que afeta a forma da pessoa pensar, sentir e se comportar. Durante a cobertura do segundo turno das eleições 2022, o jornalista da Globo se confundiu ao receber uma informação no ponto eletrônico e interrompeu Renata Lo Prete. Ao notar que havia se equivocado, ele quis se explicar para o público: “Não é que minha esquizofrenia tenha chegado a esse ponto, é que me disseram alguma coisa no ponto [eletrônico] e já fiquei aqui: ‘Temos uma informação?’”. O comentário de Bonner não passou despercebido e repercutiu nas redes sociais. O “Jornal Nacional” então preparou uma reportagem para explicar o que é a esquizofrenia e, ao falar sobre a matéria, o jornalista se desculpou: “Alguns dias atrás, no domingo do segundo turno da eleição, houve um momento em que eu, por ignorância, usei a palavra esquizofrenia como se fosse um sinônimo para uma explicação confusa que eu tinha tentado fazer. Felizmente, eu fui alertado para o erro. Essa reportagem é uma forma de me retratar pelo meu erro pessoal e também a nossa maneira de ajudar a combater a falta de informação”. Nas redes sociais, muitos telespectadores elogiaram o fato do apresentador ter admitido seu erro em rede nacional.