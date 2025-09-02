‘Agente Secreto’, filme com Wagner Moura cotado ao Oscar, vai ser exibido no Festival do Rio

Longa já conquistou prêmios no Festival de Cannes e promete ser um dos destaques do evento

Divulgação/Victor Jucá 'Agente Secreto' será apresentado no Festival do Rio, que acontece entre os dias 2 e 12 de outubro



O novo filme de Kleber Mendonça Filho, intitulado Agente Secreto, será apresentado no Festival do Rio, que acontece entre os dias 2 e 12 de outubro. A trama gira em torno de Marcelo, um especialista em tecnologia, interpretado por Wagner Moura, que busca se reconectar com seu filho ao fugir para o Recife durante o período da ditadura militar. O longa já conquistou prêmios no Festival de Cannes e promete ser um dos destaques do evento.

A estreia comercial de Agente Secreto está marcada para o dia 6 de novembro, quando o público brasileiro poderá conferir a obra nas salas de cinema. A revista Variety destacou o filme como um forte candidato ao Oscar 2025, mencionando suas chances em três categorias: Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Roteiro Original, o que aumenta ainda mais a expectativa em torno da produção.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além de Agente Secreto, o Festival do Rio contará com uma seleção diversificada de filmes. Entre as obras que serão exibidas estão Eu Não Te Ouço, Nada a Fazer, (Des)controle, Querido Mundo, Sexa, Rua do Pescador nº.6 e A Própria Carne. Essa variedade promete agradar a diferentes públicos e enriquecer a programação do festival. O evento será realizado no Armazém da Utopia, localizado no Cais do Porto do Rio de Janeiro, um espaço que se destaca por sua atmosfera cultural e acolhedora.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA