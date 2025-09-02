Jovem Pan > Entretenimento > TV e Cinema > ‘Agente Secreto’, filme com Wagner Moura cotado ao Oscar, vai ser exibido no Festival do Rio

‘Agente Secreto’, filme com Wagner Moura cotado ao Oscar, vai ser exibido no Festival do Rio

Longa já conquistou prêmios no Festival de Cannes e promete ser um dos destaques do evento

  • 02/09/2025 20h33
Divulgação/Victor Jucá Wagner Moura 'Agente Secreto' será apresentado no Festival do Rio, que acontece entre os dias 2 e 12 de outubro

O novo filme de Kleber Mendonça Filho, intitulado Agente Secreto, será apresentado no Festival do Rio, que acontece entre os dias 2 e 12 de outubro. A trama gira em torno de Marcelo, um especialista em tecnologia, interpretado por Wagner Moura, que busca se reconectar com seu filho ao fugir para o Recife durante o período da ditadura militar. O longa já conquistou prêmios no Festival de Cannes e promete ser um dos destaques do evento.

A estreia comercial de Agente Secreto está marcada para o dia 6 de novembro, quando o público brasileiro poderá conferir a obra nas salas de cinema. A revista Variety destacou o filme como um forte candidato ao Oscar 2025, mencionando suas chances em três categorias: Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Roteiro Original, o que aumenta ainda mais a expectativa em torno da produção.

Além de Agente Secreto, o Festival do Rio contará com uma seleção diversificada de filmes. Entre as obras que serão exibidas estão Eu Não Te Ouço, Nada a Fazer, (Des)controle, Querido Mundo, Sexa, Rua do Pescador nº.6 e A Própria Carne. Essa variedade promete agradar a diferentes públicos e enriquecer a programação do festival. O evento será realizado no Armazém da Utopia, localizado no Cais do Porto do Rio de Janeiro, um espaço que se destaca por sua atmosfera cultural e acolhedora.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

