‘Ainda Estou Aqui’ se torna o sétimo filme mais assistido do século no Brasil

De acordo com o levantamento da Comscore, produção premiada pelo Oscar superou ‘Se Eu Fosse Você 2’, que registrou 5,64 milhões de espectadores

Divulgação/Alile Dara Onawale "Ainda Estou Aqui", que conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional, alcançou a marca de 5,67 milhões de espectadores



O filme “Ainda Estou Aqui“, que conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional, alcançou a marca de 5,67 milhões de espectadores, tornando-se o sétimo filme brasileiro mais assistido do século. Com esse número, a produção superou “Se Eu Fosse Você 2”, que registrou 5,64 milhões de entradas. O levantamento é da Comscore, que monitora a audiência nas salas brasileiras desde 2002.

Na lista dos filmes nacionais mais vistos, “Nada a Perder” lidera com impressionantes 12 milhões de espectadores. Em seguida, “Minha Mãe é Uma Peça 3” ocupa a segunda posição, com 11,6 milhões, enquanto “Os Dez Mandamentos” vem logo atrás, com 11,2 milhões de pessoas nas salas de cinema.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Tropa de Elite 2” também se destaca, com 10,8 milhões de espectadores, seguido por “Minha Mãe é Uma Peça 2”, que atraiu 9,2 milhões. “Nada a Perder 2” completa a lista dos filmes que ultrapassaram a marca de 6 milhões, com 6,1 milhões de espectadores. Outros filmes que se destacam incluem “Minha Vida em Marte”, com 5,3 milhões, e “Dois Filhos de Francisco”, que atraiu 5 milhões de espectadores. A lista reflete o sucesso contínuo do cinema nacional nos últimos anos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos