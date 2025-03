Marcelo Rubens Paiva encontra versão pirata de ‘Ainda Estou Aqui’, filme baseado em seu livro

O autor publicou a capa de um DVD, que, apesar de amassada, traz a promessa de qualidade com a frase ‘Imagem e som filé’ e com o título adaptado para ‘Ainda to Aqui’

Montagem/X e Instagram/@marcelorubenspaiva Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que deu origem ao filme 'Ainda Estou Aqui', vencedor do Oscar 2025 de Melhor Filme Internacional



O escritor Marcelo Rubens Paiva divertiu seguidores ao postar a imagem de uma versão pirata do filme “Ainda Estou Aqui”, que é inspirado em um livro de sua autoria. Ele é o filho de Eunice Paiva e Rubens Paiva, interpretados por vivida por Fernanda Torres e Selton Mello no filme vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional. O autor publicou a capa de um DVD não-oficial, que, apesar de amassada, traz a promessa de qualidade com a frase “Imagem e som filé” e com o título adaptado para “Ainda to Aqui”.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em seu perfil no X, Marcelo questionou sobre o uso do termo “filé”, que gerou uma série de interações entre seus seguidores. O escritor Xico Sá disse que “filé é sinônimo de coisa boa, arretada, extraordinária em boa parte do Nordeste, amigo”. Outro internauta comentou que é uma gíria que se refere a cópias piratas de boa qualidade. O usuário sugeriu que a versão do filme não foi gravada com um celular, mas sim obtida através de um download em alta resolução, o que a tornaria mais aceitável entre os consumidores desse tipo de produto.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos