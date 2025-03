Carnaval de São Paulo injeta mais de R$ 6 bilhões na economia e vê camarote virando ‘pipoca’ da folia de Salvador

Durante os quatro dias de festas, mais de 1,7 milhão de pessoas passaram pelos aeroportos do Estado; forças de segurança de São Paulo fizeram operações especiais para combater a criminalidade

Sarah Américo/Jovem Pan 'Faça Florescer o Carnaval' foi o tema do Camarote Bar Bahma de 2025



O Carnaval de São Paulo de 2025 encerrou definitivamente no último domingo (9), com alguns números a serem celebrados pelo público paulista. Neste ano, os quatro dias de festa gerou para o Estado um impacto econômico de R$ 6,7 bilhões, segundo cálculos do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET) da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP). Durante os quatro dias de festas, mais de 1,7 milhão de pessoas passaram pelos aeroportos do Estado. Guarulhos registrou quase 1 milhão de passageiros, representando um aumento de 8% em comparação com o ano anterior. Em Congonhas, o número foi de 430 mil passageiros, com crescimento de 6%, e o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, recebeu 345 mil passageiros, um aumento significativo de 30%. O Carnaval na cidade de São Paulo bateu recorde de blocos cadastrados, com 767 blocos registrados, superando a marca de 2020, quando 600 blocos foram registrados.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Mas não foram só os blocos que rua que fizeram sucesso neste Carnaval. Os camarotes do Anhembi também foram opções de escolha dos foliões que queriam curtir a festa em um ambiente fechado com direito a recepção, open bar, open food e shows de grandes nomes da música brasileira. O CBB (Camarote Bar Brahma) celebrou seus 25 anos de existência com uma festa ao estilo Carnaval de Salvador, pelo menos no último dia de evento, em 8 de março, quando aconteceu, no Sambódromo da Anhembi, o desfile das campeãs. Como tradição, além de poder curtir as apresentações das escolas, os foliões que queriam se despedir do Carnaval de 2025 puderam desfrutam dentro do espaço dos shows de Léo Santana, que se apresentou pela primeira vez na folia paulistana, e Carlinhos Brown.

Os baianos trouxeram para São Paulo o espírito e a alegria da Bahia e transformaram os espaços do CBB em uma verdadeira pipoca, termo usado para se referir ao público popular que acompanha os trios elétricos no Carnaval de Salvador. As atrações foram bem aceitas pelo público, que cantou e se divertiu o tempo inteiro. Quando os artistas não estavam sem apresentando, outras bandas entretinham os foliões com tradicionais sambas brasileiros. Não só os foliões estiveram presente, como alguns nomes conhecidos como: Thelminha Assis, vencedora do BBB 20 e que desfilou pela Mocidade Alegre, escola que ficou em quarto lugar, e Caio Blat, que atualmente estrela a novela da Beleza Fatal, da MAX. A festa que fechou o aniversário de 25 anos do CBB e o Carnaval de São Paulo de 2025, foi celebrado por Caire Aoas, sócio da Diverti, que organiza o Camarote Bar Brahma.

“É com muita alegria e orgulho que encerramos mais uma edição do Camarote Bar Brahma, especialmente esta, que celebrou nossos 25 anos de história. Estiveram aqui conosco celebridades de diversos nichos, pessoas de todos os gêneros, raças, religiões, artistas de peso e que elevaram ainda mais o nível da nossa festa, todas unidas por um único propósito: celebrar a maior festa brasileira, que é o Carnaval!”, celebra Caire “Fizemos, com certeza, o Carnaval florescer aqui no CBB e o sentimento é de gratidão. Que venha o próximo ano! Já estamos preparando a festa de 2026 com muito carinho e novidades”, conclui.

O CBB funcionou durante quatro dias. Na sexta-feira (28), primeiro dia de desfile das escolas de samba de São Paulo, no sábado (1), domingo (2) e no sábado (8). Durante os dias, cerca de 13 mil pessoas passaram pelo espaço, onde puderam desfrutar de outros shows, como da cantora Iza, Ferrugem, Alexandre Pires, Raça Negra, Diego Nogueira, Jorge Aragão, Xande de Pilares e Mumuzinho, além de Léo Santana e Carlinhois Brown.

No domingo (1), dia que ‘Ainda Estou Aqui’ ganhou o Oscar – o primeiro da história do cinema brasileiro – o cantor Diego Nogueira, que estava se apresentando, parou a apresentação para anunciar que o filme tinha levado a estatueta. O CBB foi palco também da celebração de um ano de namoro de Sabrina Sato, e agora o seu marido, Nicolas Prattes. Ocupando um amplo espaço do Anhembi, o CBB tem opções para todos os gostos.

No andar inferior, as pessoas podem ficar perto da passarela do samba e assistir aos desfile de pertinho, tendo a chance, em algum momento, de interagir com quem passa por lá. Já na parte de dentro, em que fica parte o espaço open bar, acontece o show e também tem a Varanda Vip, onde ficam as celebridades e outros convidados. Já no piso superior, as pessoas podem desfrutar do open food, que tinha várias variações, como: churrasco, pizza, massas, batata-frita, doces, escolhas para todos os gostos.

Neste andar também fica à balada, que passa a funcionar no final da noite e vai até de manhã, só que a entrada no espaço é limitada a uma determinada quantidade de pessoas, por isso às vezes é normal encontrar uma fila para poder entrar. Aqui, também é possível acompanhar os desfiles na parte de fora, onde também tem a chance de subir para as arquibancadas, exclusiva para quem comprou o Camarote.

Segurança no Carnaval

O combate ao crime também se fez presente nestes dias de folia na capital paulista. As forças de segurança de São Paulo fizeram operações especiais para combater a criminalidade durante o Carnaval. Na capital, ao todo, foram presas 591 pessoas, 140 celulares recuperados, 167 cartões de banco e 26 armas de fogo apreendidas e mais de 284 kg de entorpecentes durante o Carnaval em todo o Estado. Neste ano, o roube de celulares também apresentou uma queda de 36%, em relação a 2024.

De 28 de fevereiro a 4 de março, foram 1.283 registros de roubos de celulares nas cidades paulistas — no feriado do ano passado, foram 2.052 casos. Os furtos reduziram 28% em todo o Estado no período analisado, passando de 3.339 ocorrências, no ano passado, para 2.395 na festa de 2025. Na capital, como mostrou a Agência SP, a queda de roubos de celular foi de 36%. “Foram ações estratégicas e criativas justamente para deter os criminosos que se aproveitam de uma festa tão grande. Mostramos que eles não podem fazer o que querem em São Paulo”, disse o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.