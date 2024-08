Alain Delon, lenda do cinema francês, é enterrado em cerimônia íntima em sua propriedade

Cerca de 50 pessoas compareceram ao funeral do ator de filmes icônicos, como ‘Rocco e Seus Irmãos’, ‘O Leopardo’ e ‘Borsalino’, em Douchy, na região central da França

EFE Alain Delon morreu no último domingo aos 88 anos de idade



A lenda do cinema Alain Delon foi enterrado na tarde deste sábado (24) na capela particular de sua propriedade em Douchy, na região central da França, onde o ator morreu no domingo aos 88 anos de idade. Cerca de 50 pessoas compareceram ao funeral do ator de filmes icônicos, como “Rocco e Seus Irmãos”, “O Leopardo” e “Borsalino”.

O adeus ao ator foi realizado a portas fechadas e na mais estrita privacidade, de acordo com sua vontade. Uma centena de admiradores se reuniu em frente à propriedade, deixando mensagens e flores.

*Com informações da AFP

Publicado por Carolina Ferreira