Cão de Alain Delon não será sacrificado como queria o ator

‘Tem seu lar e sua família, nos confirmaram os familiares de Alain Delon, que cuidarão de ele’, afirmou Brigitte Bardot, ex-atriz francesa que se tornou uma fervorosa defensora dos animais

Valery HACHE / AFP Ator morreu no último dia 18 de agosto



Loubo, o cão pastor-belga-malinois do falecido ator Alain Delon, “não será sacrificado” para acompanhar o artista no túmulo, como ele desejava, anunciou nesta terça-feira (20) a Fundação Brigitte Bardot, que citou a família do ator. “Não se preocupem com Loubo! Muitos de vocês nos enviaram mensagens sobre o futuro de Loubo, o cachorro de Alain Delon”, publicou na plataforma X (antigo Twitter) a fundação presidida por Brigitte Bardot, a ex-atriz francesa que se tornou uma fervorosa defensora dos animais. “Tem seu lar e sua família, nos confirmaram os familiares de Alain Delon, que cuidarão de ele”, afirmou a fonte.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em 2018, Alain Delon havia expressado seu desejo de que o animal o acompanhasse em seu leito de morte. Loubo é “um pastor belga que amo como a um filho. Se eu morrer antes dele, pedirei ao veterinário para irmos juntos. Receberá uma injeção para que morra em meus braços. Prefiro isso do que saber que morrerá de tristeza sobre meu túmulo”, disse o ator ao Paris Match.

Alain Delon morreu no domingo aos 88 anos. Seus filhos, mencionaram especificamente o cão em sua mensagem.

“Alain-Fabien, Anouchka, Anthony, assim como Loubo, tem a imensa dor de anunciar a partida de seu pai”, dizia a mensagem.

*Com informações da AFP

Publicado por Tamyres Sbrile