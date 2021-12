Giovanna Antonelli ganhou papel em ‘O Clone’ após recusa de famosa atriz; saiba qual

Jade, protagonista da trama que está sendo reprisada no ‘Vale a Pena Ver de Novo’, mudou a carreira de sua intérprete

Reprodução/Globo/07.10.2021 Giovanna Antonelli foi a escolha final para viver Jade 'O Clone'



A atriz Giovanna Antonelli não foi a primeira opção da Globo para viver Jade no sucesso “O Clone”, novela que está sendo reprisada no “Vale a Pena Ver de Novo”. Nas redes sociais, a emissora revelou que a atriz Letícia Spiller era a primeira opção para interpretar a protagonista da trama de Glória Perez. A artista já tinha emendado duas novelas, Suave Veneno (1999) e Esplendor (2000), e teria recusado o papel para poder se dedicar ao teatro. Quem também teria sido convidada para protagonizar a novela e recusou foi a atriz Ana Paula Arósio, que há anos decidiu se afastar da teledramaturgia. Em outubro deste ano, Giovanna participou do “Encontro” e comentou que, de fato, foi difícil conseguir o papel que mudou sua carreira: “Fui a última atriz a ser pensada para fazer a Jade. Na época, porque tinham outras opções na frente, mas tinha que ser minha, estava escrito”. Jade foi a primeira protagonista da atriz e a personagem mulçumana fez tanto sucesso que gerou tendências de moda quando a novela foi exibida originalmente, em 2001.