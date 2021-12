Ex-atriz da Globo se diz ofendida com filme da Netflix com Leandro Hassum: ‘Piadas ridículas’

Juliana Caldas explicou por que chorou e não conseguiu terminar de assistir ‘Amor Sem Medida’

Reprodução/Instagram/juzinha.caldas/Netflix/01.12.2021 Juliana Caldas disse que não se sentiu representada ao assistir 'Amor Sem Medida'



A atriz Juliana Caldas, que esteve no elenco da novela da Globo “O Outro Lado do Paraíso” (2017), criticou o filme da Netflix “Amor Sem Medida”. No longa, Leandro Hassum interpreta um anão que se apaixona pela personagem de Juliana Paes e, ao decidirem ficar juntos, eles precisam enfrentar a discriminação por terem estaturas diferentes. Caldas, que tem nanismo, achou o filme desrespeitoso e afirmou que não conseguiu assistir até o final, pois começou a chorar. “São piadas ridículas. Não dá para passar batido a falta de respeito com o próximo, ainda mais no mundo de hoje”, comentou em um vídeo publicado no Instagram.

Além não achar o longa divertido, a atriz declarou que não houve representatividade. “Eu não me senti representada em nenhum momento do filme. Primeiro porque a pessoa que faz o personagem que tem nanismo, que é o Leandro Hassum, não tem nanismo. Eles diminuíram ele em computação gráfica para mostrar que ele tem baixa estatura. Além disso, a maior parte do filme tem piadas totalmente capacitistas, totalmente preconceituosas e que não dá para aceitar hoje em dia”, disse. “Quando a gente fala do nanismo, a maior parte das vezes é nessa forma de piada preconceituosa. Não dá para aceitar um filme que faz você sentar e rir disso, rir dos outros, rir da condição do outro, rir da deficiência do outro. Eu queria entender se as pessoas sabem o que significa empatia.”

Na novela da Globo, Caldas viveu Estela, que era discriminada pela mãe, Sophia (Marieta Severo), por ser anã. “[Minha personagem] não dava margem nem abertura para você rir disso. Pelo contrário, dava abertura para você se questionar sobre muitas coisas e para pensar o quanto isso fere o próximo”, concluiu. Nos comentários da publicação, o ator Giovanni Venturini, que também é anão, apoiou a atriz. “É isso, Ju! Apesar de toda essa dor, precisamos falar. O que não dá é para ficarmos calados mais! Vamos juntos somando voz nesse grito”, escreveu o atrista que participou de novelas do SBT como “Carinha de Anjo” e Chiquititas”.