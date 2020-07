Chef mineira encantou os jurados com um capeleti de ricota ao molho de alho poró, levando para casa o prêmio de 5 mil reais

Carlos Renis/ Band Com capeleti de ricota ao molho de alho poró, a mineira Alessandra vence a terceira semana do novo 'Masterchef'



A mineira Alessandra Maria venceu a terceira rodada desta temporada do Masterchef, exibida nesta terça-feira, 28. A chefe desbancou Juliana, Renan e Fernanda na fase final da competição, em os competidores deveriam preparar uma receita com massa fresca. Renan Nagao não terminou o empratamento a tempo, e apenas as mulheres enfrentaram o parecer dos juízes Paola Carosella, Henrique Fogaça, Erick Jacquin, que ficaram encantados com o capeleti de ricota ao molho de alho poró apresentado por Alessandra.

Alessandra apresentou um capelete de ricota com alho poró e manteiga de sálvia que encantou o paladar dos jurados do #MasterChefBR – e por isso levou o troféu de cozinheiro da semana! ✨@BandTV pic.twitter.com/NcohXngIIT — MasterChef Brasil (@masterchefbr) July 29, 2020

Nesta semana, a competição resgatou o tradicional leilão de carnes, em que cada participante escolhe um corte bovino para montar o prato — entre eles Renan Nagao, que é vegetariano. Diferente das edições anteriores, a sétima temporada do reality show culinário é dividida em competições semanais, cada uma com oito participantes, dos quais um sai vencedor. O novo formato foi adotado por causa da pandemia de coronavírus, a fim de diminuir o tempo das pessoas dentro do estúdio.

Hailton foi venceu o primeiro episódio, que propunha aos competidores apresentarem um prato com ingredientes da cesta básica. O segundo troféu da temporada foi dado a Anna Paula, que, no primeiro desafio, preparou uma tarte tatin, sob as instruções de Jacquin, e ao final, foi condecorada por seu hambúrguer com pão.

Masterchef vai ao ar nas noites de terça-feira na Band.