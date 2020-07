Anna Paula é a vencedora do 2º episódio do novo MasterChef

Participante venceu prova da tarte tati e preparou o melhor hambúrguer da noite

Anna Paula se tornou a vencedora do 2º episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil nesta terça-feira (21). Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, cada programa conta com oito novos participantes e um campeão. Os participantes foram divulgados pela Band na última sexta-feira (17): Anna Paula, Eduardo, Fernanda, Jordana, Leonardo, Paloma, Rubens e Wesley. Na 1ª prova, eles tiveram que cozinhar um tarte tatin, torta de maçã francesa, ensinada por Erick Jacquin.

Ana Paula foi a vencedora, seguida por Fernanda. Leonardo e Rubens deram adeus à competição com os piores pratos. Eduardo e Jordana completaram os quatro participantes que prosseguiram à fase final, enquanto Wesley e Paloma ficaram pelo caminho.

Na 2ª prova, o desafio era entregar um hambúrguer com pão, acompanhamento e molho em 1h15. A vantagem competitiva de Ana Paula foi retirar tempo de seus adversários: 15 minutos de Eduardo, 10 minutos de Fernanda e 5 de Jordana.

Diante de resultados abaixo do esperado, os jurados resolveram desconsiderar o pão e valorizar mais a própria carne do hambúrguer. Anna Paula foi escolhida como a ganhadora.

A 7ª temporada do reality show culinário continua tendo os jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e a apresentadora Ana Paula Padrão. No 1º episódio, o vencedor foi Hailton, paulistano de 29 anos. “Mostrei que negro da periferia também pode ganhar o MasterChef”, afirmou na ocasião após ser campeão.

