Amazon divulga novos nomes do elenco da série ‘O Senhor dos Anéis’

Cynthia Addai-Robinson e Maxim Baldry estão entre os 20 novos atores confirmados

Divulgação/Amazon



Novos nomes do elenco de série original da Amazon Studios baseada no sucesso literário “O Senhor dos Anéis”, de J.R.R. Tolkien, foram divulgados nesta quinta-feira, 3. Entre os destaques estão Cynthia Addai-Robinson, de “Spartacus” e “Arqueiro”, e Maxim Baldry, de “Uma Segunda Chance para Amar”. As filmagens já começaram na Nova Zelândia e o elenco conta com atores locais e também da Austrália, Sri Lanka, Reino Unido e Estados Unidos. Os outros novos nomes confirmados são: Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thenitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Ben Walker e Sara Zwangobani.

“O mundo que J.R.R. Tolkien criou é épico, diverso e cheio de emoção. Esses artistas extraordinariamente talentosos, vindos de todo o mundo, representam o culminar de uma busca de vários anos para encontrar talentos únicos que possam trazer aquele mundo à vida novamente. O elenco internacional da série ‘O Senhor dos Anéis’ da Amazon é mais do que apenas um grupo. É uma família. Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas a cada um deles na Terra Média”, afirmaram os produtores executivos da produção, J.D. Payne e Patrick McKay.

A série se passa na Terra Média e vai abordar histórias anteriores ao livro “O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel”. A história já ganhou adaptações cinematográficas de sucesso, arrecadando quase US$ 6 bilhões em todo o mundo e soma 17 estatuetas do Oscar. A obra literária também bateu recordes, sendo considerada o romance mais amado do Reino Unido em 2003, segundo uma uma pesquisa da BBC, e o livro favorito do milênio na Amazon em 1999. A nova produção promete repetir todo esse sucesso e, no início do ano, também foram anunciados no elenco Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers e Daniel Weyman.