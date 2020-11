Oscar: Fernanda Montenegro diz que votaria em Blanchett na premiação de 1999

Na última segunda-feira, 23, a atriz Glenn Close revelou sua indignação pelo fato de a brasileira não ter sido agraciada com a estatueta de Melhor Atriz há 21 anos

Reprodução/Instagram "Eu, por exemplo, teria dado o prêmio [Oscar 1999] para a Blanchett", disse Fernanda Montenegro ao ser entrevistada na última sexta-feira, 27



Após ter sido elogiada pela atriz Glenn Close, Fernanda Montenegro, 91 anos, agradeceu o reconhecimento e enalteceu Cate Blanchett. Na última segunda-feira, 23, Close participou do programa Good Morning America e revelou sua indignação por a brasileira não ter ganhado o Oscar de Melhor Atriz em 1999, pela atuação no filme Central do Brasil (1998). “Eu me lembro do ano em que Gwyneth Paltrow ganhou daquela atriz incrível em Central do Brasil. Eu pensei: ‘o que? Não faz sentido'”, relembrou. A declaração repercutiu no Brasil e Montenegro comentou a opinião de Glenn Close durante uma entrevista no programa Conversa com Bial, na sexta-feira, 27, quando o jornalista perguntou se ela havia ficado feliz com a declaração da americana. “É uma avaliação dela, porque eu, por exemplo, teria dado o prêmio para a [Cate] Blanchett. Ela fez duas Elizabeth’s [protagonista do filme Elizabeth, de 1998] extraordinárias. Duas. Não foi um filme. Foram dois filmes. E de uma forma maravilhosa. Não é que meu trabalho não seja respeitado. Não é isso. Mas eu teria votado na Blanchett”, explicou. “Eu agradeço a Close por ter falado de mim. Isso já tem 21 anos. Não é brincadeira, não. Então uma colega da dimensão dela lembrar do meu trabalho eu considero um prêmio”, disse ela.

* Com Estadão Conteúdo