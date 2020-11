Amazon divulga trailer de ‘El Cid’, série espanhola com astro de ‘La Casa de Papel’

Jaime Lorente dá vida ao protagonista Rodrigo Diaz de Vivar na série espanhola que estreia em dezembro deste ano

Reprodução/YouTube/Amazon Jaime Lorente é protagonista de "El Cid", nova série da Amazon



O primeiro trailer de “El Cid”, nova série original da Amazon, foi divulgado nesta quinta-feira, 12. A plataforma de streaming também revelou que a produção espanhola estreia no Prime Video ainda este ano, no dia 18 de dezembro. A trama estrelada Jaime Lorente, conhecido por interpretar Danver na série “La Casa de Papel”, gira em torno de Rodrigo Diaz de Vivar, também conhecido como El Cid, um personagem cheio de mistérios que é visto como um herói nacional na Espanha.

A história se passa no século XI e acompanha a juventude do protagonista que ganha visibilidade na coroa por ser um fiel vassalo e um ótimo cavaleiro. O público pode esperar uma trama que conta amor, intrigas, traições e, claro, muitas lutas. “El Cid é uma produção extremamente ambiciosa e estamos muito felizes em ter trabalhado com Zebra e Jaime Lorente para dar vida à lenda e levar essa história ao público”, declarou Georgia Brown, diretora da European Amazon Original Series, do Amazon Studios. A série contará com cinco episódios que foram gravados na Espanha e precisou de uma equipe de mais de 200 pessoas.