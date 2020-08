Amazon Prime renova ‘Hunters’ para segunda temporada

A trama companha caçadores de nazistas e tem Al Pacino no elenco

Divulgação Al Pacino e Logan Lerman estrelam "Hunters"



A Amazon Prime Video anunciou, na segunda-feira (3), que renovou a série original “Hunters” para uma segunda temporada. O thriller foi criado por David Weil e tem produção de Jordan Peele, de “Corra”. Em seu primeiro ano, a trama, estrelada por Al Pacino, Logan Lerman e Jerrika Hinton, estreou em 21 de fevereiro. “Estou muito agradecido à Jen e à família Amazon pelo apoio extraordinário e contínuo a Hunters”, disse Weil, em comunicado. “Ao lado de nosso espetacular elenco, equipe incrível e escritores e produtores brilhantes, estou mais ansioso do que nunca para compartilhar o próximo capítulo da saga Hunters com o mundo”. Ainda não há previsão de retomada de gravações ou de estreia.

A head do Amazon Studios, Jennifer Salke, também comemorou a decisão: “Com Hunters, a visão ousada e a imaginação destemida de David Weil impulsionaram uma primeira temporada emocionante, empolgante e cheia de ação, que envolveu assinantes do Prime Video em todo o mundo. Estamos muito felizes por David, Jordan e os Hunters estarem de volta conosco.”

A primeira temporada acompanhou um grupo de caçadores de nazistas em Nova York, em 1977. Os Caçadores, como são chamados, descobrem que existem centenas de nazistas do alto escalão vivendo entre nós e conspirando para estabelecer um Quarto Reich nos Estados Unidos. A série também conta com Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin, Louis Ozawa, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker e Lena Olin no elenco. A trama foi produzida pelo Amazon Studios, pela Monkeypaw Productions, de Peele, e Sonar Entertainment, foi criada por David Weil, que atuou como showrunner ao lado da produtora executiva Nikki Toscano. Alfonso Gomez-Rejon dirigiu o piloto e foi produtor executivo ao lado de Win Rosenfeld da Monkeypaw Productions; Nelson McCormick; e David Ellender, da Sonar Entertainment.