Ana Beatriz Nogueira cancela peça após teatro receber evento com Sério Moro

Artista recebeu o apoio de vários famosos e o assunto repercutiu nas redes sociais; Teatro dos Quatro disse que preza pela liberdade de expressão e que jamais vai censurar qualquer tipo de manifestação

Divulgação/Globo/10.12.2021 Ana Beatriz Nogueira protestou contra teatro que recebeu evento com Sérgio Moro



A atriz Ana Beatriz Nogueira anunciou que não irá mais apresentar o espetáculo “Um Dia a Menos” no Teatro dos Quatro, que fica na região da Gávea, no Rio de Janeiro. A artista tomou essa decisão em protesto, pois na noite de quinta-feira, 9, o teatro em que ficaria em cartaz foi palco de um talk show com o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, que está lançando o livro biográfico “Contra o Sistema da Corrupção”. O jornalista Carlos Nascimento também participou do evento. “Como atriz e produtora da peça ‘Um Dia a Menos’ estou cancelando minha estreia em janeiro no Teatro dos Quatro”, declarou a atriz, que atualmente está no ar em “Um Lugar ao Sol”, no horário nobre da Globo. Ana Beatriz foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira, 10, e recebeu apoio de vários artistas.

“Já era fã antes, imagina agora! Quando nossos espaços, tábuas que transformamos em sagradas com sangue e suor de 25 séculos, são profanados dessa maneira, eles não nos representam mais. Viram apenas o chão de madeira de um mercado”, escreveu o ator Roberto Birindelli. “Um absurdo o teatro dar literalmente o palco a esse homem que tanto fez e faz contra a cultura e os artistas do país”, comentou o ator Pedro Henrique Müller. “Arrasou na decisão!!! Por mais pessoas como você, Ana. Te amo”, postou a atriz Silvia Buarque. “Grande Ana Beatriz Nogueira! Em ‘Um Lugar ao Sol’ só tem gente boa! Para os ignorantes, Ana Beatriz Nogueira ganhou o Urso de Prata no Festival de Berlim com o filme ‘Vera’, no início da carreira. Muito mais importante que Oscar”, acrescentou o ator José de Abreu. Os atores Paulo Betti, Debora Lamm, João Vitti, Deborah Evelyn e Lúcio Mauro Filho também demonstraram apoio à atriz.

Teatro se posicionou

O Teatro dos Quatro disse, em nota, que já “foi palco de diversas lutas e momentos históricos” do país. “Sempre nos pautamos pela liberdade de expressão e pensamento, jamais censuramos ou limitamos qualquer manifestação. Justamente por este motivo, recebemos as mensagens e críticas hoje com o mesmo respeito de sempre. Cabe ressaltar, que somos também um teatro particular, independente, sem qualquer apoio ou patrocínio. Somos uma empresa com CNPJ , encargos, obrigações trabalhistas e funcionários. Somos famílias que dependem do Teatro dos 4. Dessa forma, passamos dois anos , da mesma maneira que tantos outros, fechados e impedidos de trabalhar. Conseguimos por esforço e amor ao teatro , manter nosso espaço limpo, com manutenção em dia, nossa equipe amparada e unida.”

A editora responsável pela publicação do livro de Moro foi quem contratou o espaço do teatro para o lançamento. “O evento de hoje em questão é uma realização independente de uma editora que contratou o espaço para fazer o lançamento de um livro. Para nós, trata-se apenas de uma relação pontual e comercial, assim como tantas outras. Nossa prioridade continua sendo a realização de espetáculos artísticos que continuem mantendo o nome e a história do Teatro dos 4 dentre os mais importantes e relevantes do país. Estamos trabalhando para isso! Da mesma maneira, estamos abertos a todos , como sempre estivemos”, informou o teatro.