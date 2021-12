Ana Clara é escolhida para comandar programa do ‘BBB 22’ no Multishow

Camilla de Lucas estava sendo cotada para substituir Vivian Amorim no ‘BBB – A Eliminação’, mas a escolhida acabou sendo a finalista do ‘BBB 18’

A Globo bateu o martelo e definiu que a ex-BBB Ana Clara é quem vai comandar o programa “BBB – A Eliminação” junto com Bruno de Luca. Ela irá substituir a também ex-BBB Vivian Amorim, que está grávida e ficará de fora da atração em 2022. As especulações iniciais eram de que Camilla de Lucas, que foi finalista da última edição do reality, tinha sido escolhida para apresentar o programa do Multishow ao lado de Bruno, que já está à frente da atração há alguns anos. O “BBB – A Eliminação” acontece ao vivo e sua estreia está marcada para o dia 19 de janeiro. Ana Clara, que ficou em terceiro lugar no “BBB 18”, vai continuar apresentando o “RedeBBB”, algo natural uma vez que ela caiu nas graças do público nas últimas edições por fazer perguntas bem diretas aos eliminados. Quando foi anunciado que Tiago Leifert deixaria a Globo, muitos telespectadores chegaram a pedir ao diretor Boninho para dar uma oportunidade a Ana Clara. A emissora, no entanto, optou por manter a tradição de colocar um jornalista no comando da atração e escolheu Tadeu Schmidt para comandar o “BBB 22”. A nova edição do reality estreia dia 17 de janeiro e mais uma vez vai misturar famosos e anônimos.