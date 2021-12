Grazi Massafera e Caio Castro, Luísa Sonza e Vitão, Pugliesi e Erasmo: Relembre as separações de 2021

De traição a ‘hate’ na internet, famosos anunciaram o fim de seus relacionamentos nas redes sociais

Reprodução/Instagram/Montagem/Jovem Pan O relacionamento de muitos famosos chegou ao fim em 2021



Desde o início da pandemia, muitos relacionamentos chegaram ao fim e, em 2021, mesmo com a rotina voltando ao normal, isso não foi diferente. Nos últimos meses, muitos casais colocaram um ponto final em namoros, noivados e até casamentos. Boa parte dos relacionamentos terminou, aparentemente, de forma tranquila com ambos declarando nas redes sociais que seguiam amigos. Por outro lado, também teve relação que acabou após traição e também por pressão de fãs nas redes sociais. Luísa Sonza, por exemplo, disse que tentou de tudo para manter seu relacionamento com Vitão, mas não era possível manter um namoro com tanta pressão e ataques virtuais. Para alguns artistas, o ano foi de mudanças e novos amores. É o caso de Marina Ruy Barbosa. A atriz terminou seu casamento com Alexandre Negrão em janeiro, mas após alguns meses começou a namorar e vai terminar o ano em um novo relacionamento. Gabriela Pugliesi, que foi casada com Erasmo Viana, também terminou um relacionamento neste ano e, após muita especulação sobre o fim do seu casamento, ela partiu para outra e já está com um novo amor.

Confira os casais que separaram em 2021:

Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão

O fim do casamento de três anos da atriz Marina Ruy Barbosa com o automobilista Alexandre Negrão foi anunciado em janeiro deste ano. A assessoria de imprensa da atriz informou na época que o casal decidiu colocar um ponto final no relacionamento por causa do trabalho dos dois, que acabava gerando uma distância física. Também foi dito na ocasião que eles estavam “vivendo realidades muito distintas” e que já estavam separados há algum tempo, mas esperaram para divulgar, pois estavam tentando ver se conseguiam se resolver, mas não deu certo. Meses depois, Marina começou a namorar o político Guilherme Mussi, mas não expõe a relação nas redes sociais.

Babu Santana e Tatiane Melo

Em fevereiro, foi a vez do ator Babu Santana anunciar o fim do seu namoro com a influenciadora digital Tatiane Melo. “Eu e Tati decidimos por não continuar mais nosso namoro. De uma forma muito tranquila e respeitosa, juntos, e com bastante diálogo, entendemos que, nesse momento, nossas vidas seguem propósitos diferentes, o que não anula o que vivemos e sentimos, muito menos o afeto e admiração que temos um pelo outro”, declarou o ex-BBB na época. O relacionamento dos artistas durou quatro anos.

Gabriela Pugliesi e Erasmo Viana

Umas das separações mais especuladas do ano foi a dos influenciadores fitness Gabriela Pugliesi e Erasmo Viana, isso porque o ex-participante de “A Fazenda 13” disse que tinha comedido “um erro grave” e que estava arrependido quando anunciou o fim do casamento. Ele também falou que quem optou pela separação foi Pugliesi. O casal ficou junto por mais de cinco anos e o casamento aconteceu em 2017. As especulações de que eles não estavam mais juntos começaram após a influenciadora deixar de seguir o então marido nas redes sociais. Depois, eles foram vistos sem aliança. Na época, Erasmo disse que tinha esperança de voltar com a ex, mas isso não aconteceu, e Pugliesi já está em outro relacionamento.

Henri Castelli e Sabrina Caminski

O ator Henri Castelli também entrou para o time de solteiros este ano. O artista de 43 anos namorava com a influenciadora digital Sabrina Caminski, que é 20 anos mais nova que ele. O fim do namoro foi anunciado em julho pelas redes sociais. “No nosso relacionamento não faltou respeito, cuidado, carinho ou reciprocidade. Mas nossas vidas estão em momentos diferentes. Tanto ele quanto eu estamos em fases de muitas mudanças, recomeços, e talvez isso tenha nos deixado desatentos a algumas coisas que são muito importantes para um relacionamento dar certo”, explicou a influenciadora na ocasião. Em sua publicação, ela disse que continuava mantendo um imenso carinho pelo ator.

Simaria e Vicente Escrig

O casamento de 14 anos da cantora Simaria com o espanhol Vicente Escrig também terminou em 2021. O anúncio foi feito pela própria cantora em suas redes sociais. A coleguinha, que faz dupla com a irmã, Simone, disse que o divórcio “foi uma decisão pensada”. “Tivemos momentos lindos juntos, dois filhos maravilhosos, que são as nossas maiores riquezas. Peço a Deus que o Vicente seja muito feliz, pois ele merece. Quero agradecer desde já o apoio de todos. Pretendo, a partir de agora, ser ainda mais feliz, mesmo sem o homem que amei muito um dia”, declarou a artista, que é mãe de Giovanna e Pawel.

João Guilherme e Jade Picon

O fim do relacionamento entre o cantor João Guilherme e a influenciadora digital Jade Picon aconteceu em agosto deste ano, aparentemente de forma amigável, mas logo surgiram boatos de que o filho de Leonardo tinha sido traído pela ex-namorada, que teria se envolvido com o influenciador Gui Araújo. Essas especulações começaram após alguns comentários feitos pelo ex-namorado de Anitta em “A Fazenda 13”, porém não houve confirmação de traição. Quando anunciou o fim do namoro, João Guilherme postou: “Obrigado por tanto. Como todos os ciclos em nossas vidas, hoje se encerra o mais especial para mim. Eu amei dividir esses últimos três anos da minha vida com você, pode saber que mudei e aprendi muito. Sou grato e feliz por te ter perto de mim, te admiro e te amo”. A publicação não está mais no ar, já o post de Jade, que também se manifestou agradecendo tudo o que viveu com o cantor, continua em seu Instagram.

Whindersson Nunes e Maria Lina

A relação do humorista Whindersson Nunes com a estudante universitária Maria Lina também não resistiu a 2021. Eles estavam juntos desde novembro do ano passado e, ao anunciar o término em agosto, o artista disse que fez promessas à noiva que não conseguiu cumprir. “É triste dizer e nem sei porque tenho que dizer, mas eu e Maria não estamos mais juntos. Nem todo mundo sabe lidar com tudo, nem eu, eu prometi que seria alguém e não consegui ser, sei dos meus milhares de defeitos, e a gente tem que saber a hora de retirar para não fazer mal a alguém, mesmo que ninguém entenda”, disse Whindersson na época. Em maio deste ano, Maria engravidou, mas João Miguel, filho do então casal, nasceu prematuro e acabou não resistindo. “Eu e Maria vamos estar sempre ligados por um anjo que Deus deu, um anjo que veio para impactar de todas as formas e um dia também espero entender tudo isso, e me reerguer”, comentou o humorista que, desde então, está solteiro.

Luísa Sonza e Vitão

Poucos dias depois de Whindersson anunciar o fim do seu relacionamento, a cantora Luísa Sonza confirmou os boato de que não estava mais namorando com o cantor Vitão. Eles assumiram o relacionamento pouco tempo depois da artista terminar seu casamento com Whindersson e os rumores – nunca comprovados – de que Luísa traiu o humorista ganharam força nas redes sociais e a cantora passou a sofrer ataques virtuais frequentes. “Não queria o término, mas entendo que fica difícil qualquer relação se manter em meio à pressão e aos ataques que vivemos nos últimos tempos. Tudo isso me dói de uma maneira que vocês nem imaginam, mas quero o bem dele mesmo que tenha que ser longe de mim”, falou Luísa ao Hugo Gloss na época.

Caio Castro e Grazi Massafera

Os atores Caio Castro e Grazi Massafera fizeram de tudo para manter longe dos holofotes o relacionamento que viveram, mas em meados de agosto deste ano começaram a circular rumores de que eles não estavam mais juntos. Ao ser acusado de traição, o ex-galã da Globo decidiu se pronunciar. “Nunca fomos de falar da nossa relação, nunca expusemos muita coisa sobre nós, e não será agora que irei alimentar este tipo de reportagem. Mas inventar uma história de traição passa da falta de respeito. Decidimos nos separar por motivos nossos, fomos maduros e respeitamos, antes de mais nada, o nosso amor”, declarou Caio. O casal estava junto desde 2019.

Andréia Horta e Marco Gonçalves

Os atores Andréia Horta e Marco Gonçalves também decidiram colocar um ponto final no relacionamento. Os artistas, que estavam casados desde 2019, terminaram em setembro deste ano. Nas redes sociais, ambos afirmaram que seguem amigos. “O casamento acabou, mas seguiremos honrando o amor que nos uniu com carinho e respeito”, postou a atriz, que enfatizou que foi muito feliz ao lado do humorista. Marco também se manifestou: “Obrigado pela vida juntos. Agora seguindo cada um no seu caminho, com muito amor pelo que passou… antes casados, agora separados, mas para sempre amigos. Vai com teu sorrisão aí que é lindo demais de ver”.

Viih Tube e Bruno Magri

O namoro dos influenciadores digitais Viih Tube e Bruno Magri chegou ao fim em outubro desde ano. O relacionamento durou três anos – incluindo o período em que a artista ficou confinada no “BBB 21”. Ao anunciar que não estava mais namorado, Viih declarou que a relação terminou porque eles estavam em fases diferentes, mas enfatizou que foi um término tranquilo e com muito respeito. Dois meses depois, uma página de fofoca do Instagram divulgou que a ex-BBB foi traída e que tinha recebido um vídeo de Bruno pulando a cerca. Com a repercussão, Viih se pronunciou nas redes sociais. Ela confirmou que foi traída e que esse foi um dos motivos da separação. “Eu escolhi não expor porque não tinha necessidade. Já fui muito cancelada na internet e eu jamais desejaria isso para o Bruno, mesmo sendo corna. O término foi tranquilo, não teve briga, não teve xingamento, não teve gritaria, não teve ódio, não teve nada, só percebi que as coisas nunca mais seriam iguais”, declarou a influenciadora.

Shawn Mendes e Camila Cabello

Um casal que pegou os fãs de surpresa ao anunciar a separação foi Shawn Mendes e Camila Cabello. Isso porque, nas redes sociais, eles demonstravam ser inseparáveis e pareciam estar muito apaixonados. Os cantores deram a notícia pelos stories do Instagram: “Decidimos terminar nosso namoro, mas nosso amor um pelo outro como seres humanos está mais forte do que nunca. Começamos o relacionamento como melhores amigos e continuaremos a ser melhores amigos. Agradecemos o apoio desde o início e daqui para frente”. Eles estavam juntos desde 2019.