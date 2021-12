Inês Brasil no ‘BBB 22’? Público desconfia que artista está confirmada no reality; entenda

Cantora de ‘Undererê’ é há anos uma das celebridades mais desejadas pelos fãs da atração da Globo

Reprodução/Instagram/inesbrasiltv/29.12.2021 Fãs acreditam que Inês Brasil é um dos nomes cotados para o 'BBB 22'



Os rumores de quem são os famosos que farão parte do camarote do “BBB 22” seguem a todo vapor e o nome de Inês Brasil começou a ser cogitado pelo público. Há anos, os fãs do reality show pedem a participação da cantora do sucesso Undererê tanto no “BBB” quanto em “A Fazenda” e, todos os anos, Inês deixa claro que seu sonho é ser confinada uma das atrações. A participação da artista, que soma inúmeros memes nas redes sociais, começou a ser especulada depois que o colunista Chico Barney, do UOL, conhecido por acompanhar e comentar sobre os reality shows brasileiros, postar: “Acabo de ser informado a respeito de um nome confirmado no ‘BBB 22’ e suspeito que a TV brasileira nunca mais será a mesma. Fico tranquilo para afirmar que o ‘BBB 22’ terá o melhor elenco já reunido desde ‘Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa’”.

“O único nome que me vem à cabeça no momento é Inês Brasil”, escreveu um seguidor. “Nunca declaro torcida antecipadamente, mas se a Inês Brasil for confirmada, eu vou surtar”, comentou outro. “Para ser chocante só duas pessoas: Inês Brasil ou Padre Fábio de Melo, só, o resto do mundo já foi confirmado mesmo”, acrescentou mais um. Outro detalhe que os seguidores notaram é que Inês colocou um emoji (de uva) na frente do seu nome no Twitter, algo comum entre os participantes de reality show. O emoji de Juliette, campeã do “BBB 21”, por exemplo, era um cacto e o símbolo se popularizou nas redes sociais. Inês não comentou sobre os boatos da sua ida ao “BBB 22”, apenas negou que foi convidada para participar de uma versão especial com celebridades do “Big Brother” de Portugal e aproveitou para pedir uma vaga na próxima edição. Além de Inês Brasil, outros nomes que estão sendo cotados são: MC Loma, Naiara Azevedo, Arthur Aguiar, Tiago Abravanel, MC Carol, Douglas Souza e Sophia Abrahão.

O único nome que me vem à cabeça no momento é Inês Brasil. #BBB22 pic.twitter.com/I7N5wQnjLt — PAN (@forumpandlr) December 29, 2021

Inês Brasil vem aí, finalmente — eu não sou o marcos castro 🏳️‍🌈 (@IKalzone) December 29, 2021

Pra ser chocante só duas pessoas Inês Brasil ou Padre Fábio de Melo, só, o resto to mundo já foi confirmado msm — Maria Clara (@M_04clara) December 29, 2021

Gente, será que vem Inês Brasil no #BBB22 ? Tenho nem roupa pra esse evento pic.twitter.com/6V28yeuwDg — Manu Gavassi 🌵 (@manucomentta) December 29, 2021

Brasil se a Inês Brasil aparecer na tv no dia da apresentação dos participantes #BBB22 pic.twitter.com/pizgVHJpzP — DOG MINEIRO ¹⁹²¹ 🇮🇹 (@dogmineiro) December 29, 2021

Nunca declarou torcida antecipadamente, mas se a Inês Brasil for confirmada EU VOU SURTAR KKKKKKK #BBB22 pic.twitter.com/i6Amdu1hGs — Laham das Arabias 🦝🔥 (@lahamdasarabias) December 29, 2021