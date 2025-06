Ana Furtado cai do cavalo, quebra duas costelas e conta que a recuperação ‘dói muito’

Apresentadora explicou o motivo pelo qual o repouso é crucial neste momento: ‘O que faz para se recuperar de duas costelas quebradas? Ficar quieta, para elas ‘colarem’ de volta’

Reprodução/Instagram/@aanafurtado Ela compartilhou, também em suas redes sociais, o momento em que sofreu o acidente



Ana Furtado compartilhou seu processo de recuperação após cair de um cavalo enquanto praticava hipismo. Por meio de suas redes sociais, nessa quinta-feira (5), ela disse que quebrou duas costelas e que “dói muito”. “Só de falar já dói. Dói espirrar. Tossir é muito ruim também”, disse a apresentadora. Ela explicou o motivo pelo qual o repouso é crucial para o processo de recuperação: “O que faz para se recuperar de duas costelas quebradas? Ficar quieta, para elas ‘colarem’ de volta. Então qualquer coisa que eu faça que expanda essas costelas, faz elas doerem muito.” “Tem que ficar bem quietinha, que é o que eu estou fazendo. Estou me recuperando super bem”, completou. Ana também agradeceu pelos votos de carinho e desejos de melhoras de fãs e seguidores.

O que aconteceu?

A apresentadora caiu do cavalo enquanto praticava hipismo, no início deste mês. Ela compartilhou, também em suas redes sociais, o momento em que sofreu o acidente. “Hipismo com ou sem emoção? Aqui o saldo foram duas costelas quebradas, muita dor e um mês de repouso”, brincou. O marido Boninho comentou no vídeo: “Estamos cuidado muito bem dela! Muitos mimos!”.

