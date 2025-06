Gringo Baiano admite autoria de imagens íntimas e anuncia ação legal

Influenciador demonstrou bom humor ao lidar com os comentários sobre o tamanho de seu órgão genital; ele fez uma piada afirmando que seu pai deve se sentir ‘orgulhoso’

O influenciador digital Joe Wolchover, popularmente conhecido como Gringo Baiano, admitiu que as imagens íntimas que circularam na internet são de sua autoria. Em resposta ao incidente, ele anunciou que tomará medidas legais contra a pessoa que divulgou o conteúdo sem sua autorização. “Com a ajuda do meu pai, a pessoa que decidiu violar minha privacidade ao postar uma foto íntima minha sem meu consentimento na internet vai tomar um processão”, declarou ele em postagem no Instagram.

Além de abordar a situação de forma séria, o influenciador também demonstrou bom humor ao lidar com os comentários sobre o tamanho de seu órgão genital. Ele fez uma piada, afirmando que seu pai deve se sentir “orgulhoso” e brincou sobre ter herdado a genética de sua mãe, que é natural da Bahia. “Vocês devem estar se perguntando: um inglês com pintão? Como assim? Você não está ligado nas estatísticas. O britânico tem o pau mais ou menos grande, mas acho que provavelmente eu puxei minha mãe, o lado baiano”.

Joe Wolchover, que se destaca por sua habilidade em misturar sotaques britânico e português em seus vídeos de comédia, possui uma base de fãs considerável, com mais de 920 mil seguidores no Instagram. Ele é filho de uma brasileira com um inglês.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA