Ana Furtado diz que todas as listas de participantes do ‘BBB 21’ que ela viu estão erradas

‘Ninguém está acertando nada’, afirmou a apresentadora que é casada com Boninho, diretor do reality

Reprodução/Instagram/aanafurtado Casada com Boninho, Ana Furtado disse que já sabe todos os confirmados do 'BBB 21'



O “BBB 21” só estreia no próximo dia 25 de janeiro, mas a expectativa para o reality é tanta que o público decidiu pedir alguns spoilers da nova edição para a apresentadora Ana Furtado, que é casada com Boninho, diretor do programa. No Instagram, um seguidor perguntou brincando se ela era um dos nomes confirmados para participar da atração e, com bom humor, ela respondeu: “Vou estar no BBB como eu sempre estive, há 21 anos. Agora, se você quer saber se eu vou participar, é mentira”. O que mais chamou atenção é que, ao ser questionada se os palpites sobre os famosos que vão participar do “BBB 21” no grupo “camarote” estão corretos, Ana fez um zero com a mão e disse: “Ninguém está acertando nada”.

A apresentadora falou que sabe todos os nomes já confirmados e prometeu uma edição histórica. “Esse vai ser o maior Big Brother da história. Na verdade, ele já é o maior Big Brother da história. Se vocês soubessem o que eu já sei, mas não posso contar. Já sei todos os famosos que vão entrar. Pipoca eu não sei não, mas famosos eu sei todos. A única coisa que eu posso dizer é que esse time está demais”, afirmou. Sobre as listas de possíveis participantes que estão circulando na internet, ela disse que já viu várias e todas estão erradas. “Pode até ser que eu não tenha visto todas, mas de todas as listas e de todos os nomes, eu não vi nenhum que eu soubesse que vai estar lá. Mas será que a lista que eu sei é a verdadeira? Vou fazer o Boninho soltar mais spoilers porque até eu quero saber mais coisas do ‘BBB’.”