Ana Maria aparece vestida de Cruella e vira um dos assuntos mais comentados pelos internautas

Assim como a personagem, que é estrelada por Emma Stone nos cinemas, a apresentadora apareceu trajando um vestido e luvas vermelhas, além de uma máscara cheia de adornos

Reprodução/Rede Globo e Reprodução/Youtube/Disney+ A ação é resultado de uma parceria entre a Disney, a agência Publicis e a Globo para promover o filme 'Cruella'



A apresentadora Ana Maria Braga virou um dos assuntos mais comentados pelos internautas no Twitter nesta quarta-feira, 21, após aparecer com uma peruca semelhante a da personagem Cruella de Vil, da Disney, com metade do cabelo preto e metade branco, no “Mais Você”. A ação é resultado de uma parceria entre a Disney, a agência Publicis e a Globo para promover o live-action, que está disponível para todos os assinantes do Disney + desde o dia 16 de julho. Assim como a personagem, que é estrelada por Emma Stone, Ana Maria apareceu trajando um vestido e luvas vermelhas, além de uma máscara cheia de adornos. “Cruella é um pouco doidinha, transgressora. Mas quem não tem lá seu momento de rebeldia, né? Eu super me identifico, adorei, como dá para percebe nesse meu look aqui. Não está incrível, gente?”, disse a apresentadora. A roupa da apresentadora foi feita pela estilista Michelly X. Durante o programa, Ana Maria Braga exibiu uma entrevista com Emma Stone e Emma Thompson, que interpreta a Baronesa Von Hellman no longa.