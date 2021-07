Lucas Lucco faz reversão da harmonização facial e mostra o resultado

‘Estava me sentindo bem mal com a minha aparência’, confessou o cantor nas redes sociais

Reprodução/Instagram/lucaslucco/20.07.2021 Lucas Lucco antes e depois da harmonização facial



O cantor Lucas Lucco concluiu a reversão da harmonização facial, procedimento estético que virou febre entre os famosos, e explicou nos stories no Instagram nesta terça-feira, 20, que tomou essa decisão porque não gostou de como ficou seu rosto. “Estava trocando uma ideia com a minha médica e eu acabei de tirar 100% dos produtos da harmonização facial. Deu tudo certo. Eu tirei porque eu não gostei do resultado. No meu noivado, eu tinha acabado de fazer e vocês podem perceber que eu não postei quase nenhuma foto porque eu estava me sentindo bem mal com a minha aparência, estava bem inchado ainda. Essas fotos do noivado, às vezes, eu não quero nem ver. A Lorena [Carvalho, esposa do cantor] fica me zoando”, falou.

Com a finalização da reversão do procedimento, o cantor disse: “Agora eu estou Lucas”. Mesmo não gostando do resultado, o sertanejo enfatizou que não tem nada contra a harmonização facial. “É muito legal, ajuda muita gente, transforma a vida de muitas pessoas, tenho consciência disso, mas não funcionou para mim”, afirmou. O cantor também demonstrou que ficou aliviado ao saber que a harmonização é algo reversível. “É legal que se você fizer um tipo de procedimento assim e não curtir o resultado, você pode fazer a reversão”, concluiu. Essa não é a primeira vez que o cantor fala que se arrependeu de modificar seu rosto. Em setembro do ano passado, Lucas deu uma entrevista ao “Fantástico” dizendo que não estava se reconhecendo e que queria reverter o procedimento.