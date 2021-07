Escolhida pelo público, Paula Amorim vence ‘No Limite’ com 66,77% dos votos

Empresária disputou o prêmio de R$ 500 mil com o músico Viegas, companheiro de tribo

Reprodução/ GShow Paula Amorim foi a escolhida pelo público



O reality ‘No Limite’ 2021 teve seu fim nesta terça-feira, dia 20. A disputa pelos R$ 500 mil, que teve participação do público, contou com Viegas e Paula Amorim, ambos da equipe Carcará. Para se classificar à final, os participantes precisaram participar de novos desafios. Na primeira prova do dia, Jéssica e Elana foram eliminadas da competição durante um desafio de labirinto que unia resistência e paciência. No segundo desafio, a ‘Prova Final’, Viegas e Paula conseguiram terminar o circuito que combinava rapidez com estratégia mais rapidamente e avançaram para a fase final. Zulu e André se enrolaram e foram eliminados. Sendo assim, o público votou entre o músico e a empresária e escolheu Paula Amorim como vencedora com 66,77% dos votos. O terceiro lugar ficou com André, que foi escolhido pelos próprios participantes.