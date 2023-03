Ana Maria Braga anuncia afastamento do ‘Mais Você’ para fazer cirurgia: ‘Preciso arrumar’

Durante a ausência da apresentadora, atração da Globo será comandada por Fabricio Battaglini e Talitha Morete

Reprodução/Globo Com cirurgia agendada, Ana Maria Braga ficará afastada do 'Mais Você'



A apresentadora Ana Maria Braga comunicou nesta sexta-feira, 24, que vai se afastar do “Mais Você” na próxima semana para realizar uma cirurgia. A comunicadora, que nos últimos meses precisou sair do ar algumas vezes por problemas de saúde, explicou que desta vez vai realizar um procedimento estético. “Vou fazer na segunda uma pequena cirurgia de varizes, estava agendada. A gente vai ficando muito em pé, correndo muito, ginástica. Preciso arrumar minhas legs [pernas, em português]. Vou ficar uns dias quietinhas para dar tudo certo”, disse a artista no final do programa matinal que apresenta na Globo. Ana também falou do assunto nas suas redes sociais. “Estou saindo [do programa] esse final de semana e mais uns dois diazinhos só para ficar bonita. Para arrumar as legs. Estão bonitas, mas podem melhorar. A gente vai se falando por aqui e vou contando para vocês como é que eu estou, como é que está indo [o pós-operatório] e vou ficar morrendo de saudade”, afirmou em um vídeo publicado no Instagram. Durante a ausência da apresentadora titular, o “Mais Você” será comandado por Fabricio Battaglini e Talitha Morete.