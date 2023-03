Ana Maria Braga descobre trapaça da equipe do ‘Mais Você’ ao vivo: ‘Que sacanagem’

Apresentadora desconfiou que uma urna foi manipulada após ela e Felipe Andreoli tirarem a mesma ficha

Reprodução/Globo



A apresentadora Ana Maria Braga descobriu ao vivo na manhã desta segunda-feira, 20, que foi enganada pela produção do “Mais Você”. Como faz todos os anos, a comunicadora sorteou uma fruta que não poderá comer por um ano. Isso faz parte de uma promessa que fiéis costumam fazer no Dia de São José, que foi celebrado neste domingo, 19. Segundo a tradição, a pessoa faz um pedido ao santo da igreja Católica, sorteia uma fruta e fica um ano sem comê-la para que esse desejo se realize. No ano passado, Ana Maria tirou coco e, por isso, não queria sortear a fruta novamente. Para trollar a apresentadora, a produção do programa escreveu coco em todas as fichas que estavam dentro da urna. Ao sortear, Ana Maria não escondeu sua decepção. “Ah, não, mentira”, gritou. O apresentador Felipe Andreoli sorteou sua fruta antes de Ana Maria e, como ele também tirou coco, ela desconfiou que tinha algo errado e começou a tirar as fichas que estavam dentro da urna. “Eu vou jogar isso aqui na cabeça de alguém. É tudo coco que está escrito aqui. Que sacanagem”, disparou a comandante do programa matinal da TV Globo. “Conseguimos trollar a Ana Maria”, comentou Louro Mané, e a apresentadora caiu na gargalhada. Ao fazer um novo sorteio, desta vez em uma urna que não estava manipulada, ela tirou morango e ficará um ano sem comer a fruta.