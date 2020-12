Ana Maria Braga aparece com mão enfaixada e diz que fez cirurgia após descobrir síndrome

Apresentadora falou que vinha sentindo dor e formigamento nas mãos e operou no fim de semana devido a síndrome chamada túnel do carpo

Reprodução/Globo Ana Maria Braga falou sobre síndrome do túnel do carpo no 'Mais Você'



A apresentadora Ana Maria Braga apareceu no “Mais Você” desta segunda-feira, 7, com a mão esquerda enfaixada. Ela contou aos telespectadores que passou por uma cirurgia no fim de semana porque estava frequentemente com dor e formigamento na mão devido a uma síndrome chamada túnel do carpo, que faz os nervos da região incharem. “Faz umas duas semanas que estou num sofrimento danado. Dói muito. Quem já teve, sabe. Tive a felicidade de operar nesse final de semana agora”, comentou a apresentadora. Ana Maria já vinha sofrendo com esse problema há algum tempo e chegou a operar a mão direita em outubro. “Essa [mão, a esquerda] ficou com inveja dessa [a direita], mas agora acabou, não tem outra mão agora. Só tem essas duas”, disse a loira aos risos. Ela também comentou que ficou com uma cicatriz na mão direita por conta da primeira cirurgia. Durante o programa, Ana Maria também se emocionou ao reexibir uma receita em que Louro José aparecia. Com os olhos cheio de lágrimas, ela disse que ainda é difícil acreditar que seu parceiro se foi. Tom Veiga, interprete do fantoche, morreu no início de novembro após sofrer um AVC.