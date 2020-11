Com Louro José no colo, Ana Maria diz: ‘Sinto que estou acariciando o Tom’

Apresentadora apareceu pela primeira vez desde a morte de Tom Veiga com o boneco do famoso papagaio

A apresentadora Ana Maria Braga fez mais uma comovente homenagem ao seu parceiro Tom Veiga, que morreu no último dia 1º de novembro, no “Mais Você” desta segunda-feira, 9. Pela primeira vez desde a morte do interprete do papagaio, ela apareceu com o boneco no colo. “Tomei a liberdade de trazer hoje o Louro José porque eu sonhei com o Tom e, segundo meu sonho, ele foi muito bem recebido [no céu]. Lembra que Nossa Senhora disse que ia receber ele lá, na portaria? Em pensar que a ideia começou em um dia de chuva na avenida Rebouças, aqui em São Paulo, quando eu fiz um rascunho desse que seria meu filho”, falou a apresentadora emocionada.

Ana Maria disse que para ela o Louro existe e que muitas vezes a realidade e a ficção se confundem: “A gente não gostava de ver o boneco do Louro José na caixa onde ele ficava guardado por segurança”. A apresentadora acrescentou que o boneco era um sonho que se tornou realidade e, por isso, estava sofrendo tanto. “Perdi meu grande amigo, Tom Veiga, e esse boneco é um personagem. Assim é a vida, a gente vive com esses personagens fazendo parte da nossa fantasia. Esse Louro que o Tom interpretou brilhantemente vai ficar na nossa memória para sempre.”

Fazendo carinho no boneco e com os olhos cheios de lágrima, a apresentadora do “Mais Você” disse: “Ele veio aqui hoje para matar minha saudade, acho que só de estar perto dele, eu sinto que estou acariciando o Tom. Quero agradecer ele por ter vindo aqui essa manhã falar com a gente, ele não está falando, mas está pensando na gente, tenho certeza disso”. O intérprete de Louro José morreu aos 47 anos vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e, por mais de 20 anos, trabalhou com Ana Maria dando voz ao icônico boneco.