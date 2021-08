Ana Maria Braga bomba ao fazer piadas de duplo sentido no ‘Mais Você’; assista

Apresentadora foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter ao falar da ‘mandioca’ do entrevistado

A apresentadora Ana Maria Braga divertiu os telespectadores na manhã desta quarta-feira, 25, ao fazer piadas de duplo sentido ao vivo no “Mais Você”. No quadro “Feed da Ana”, a repórter Ju Massaoka mostrou um vídeo de um homem ensinando a descascar mandioca de um jeito aparentemente simples. Ju disse a apresentadora que ela e várias pessoas da equipe do programa matinal da Globo tentaram reproduzir a técnica do homem identificado como Francisco, mas ninguém conseguiu. Ana Maria então brincou: “Deve ser porque a mandioca dele é fininha”. A repórter não conseguiu segurar a risada e logo falou: “Não vamos desmerecer a mandioca do seu Francisco”.

Como ninguém do programa matinal da Globo conseguiu seguir a técnica do homem do vídeo, a equipe do “Mais Você” foi à feira conversar um vendedor de mandioca também chamado Francisco. “Quer dizer que o senhor está acostumado a descascar a mandioca, é isso?”, disse Ana Maria ao entrevistado. Entrando na brincadeira, ele respondeu: “Sempre pegando na mandioca”. Rindo, a apresentadora continuou: “E a mandioca do senhor é uma mandioca mais parruda pelo jeito. Não tem diferença nenhuma na facilidade de descascar a mais fininha ou a mais grossa?”. As piadinhas de duplo sentido da comunicadora logo viralizaram nas redes sociais e ela foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter desta quarta-feira. Veja a repercussão:

"A mandioca do senhor é uma mandioca mais parruda, né…" a quinta série que habita em mim: pic.twitter.com/8nylRonpuf — stefan (@sthefor) August 25, 2021

Kkkkkkkkkllllkl A ANA MARIA BRAGA FALANDO QUE A MANDIOCA DO HOMEM É FININHA E NÃO É GROSSA KKKKKKKKKKKKKKKKK NAMARIAAAAA #maisvoce — Joseffa (@httpsjoseffa) August 25, 2021

A Ju Massaoca se acabado de rir da Ana Maria Braga perguntando sobre mandioca ao Sr Francisco. Hahahahahahaha #MaisVocê — Lucas (@lucasemrede) August 25, 2021

Ai Ana Maria, esse papo de mandioca cedo kkkkk — Léo⁷ (@L12bts) August 25, 2021