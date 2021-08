Ana Maria Braga surpreende repórter com cantada ao vivo; assista

Apresentadora disse que se tivesse uns anos a menos pediria Thiago Oliveira em casamento

Reprodução/Globo/09.08.2021 Ana Maria Braga deu uma cantada em Thiago Oliveira no 'Mais Você'



A apresentadora Ana Maria Braga divertiu os telespectadores nesta segunda-feira, 9, ao fazer um elogio ao repórter esportivo Thiago Oliveira, que participou do “Mais Você” durante os Jogos Olímpicos de Tóquio. Ao agradecer o jornalista por sua presença no programa matinal, a comunicadora, de 72 anos, falou: “Quero muito te receber mais vezes aqui e se eu tivesse uns aninhos a menos, eu ia te pedir em casamento. Você é um gato”. Sem graça, Thiago falou: “Olha isso. Ana Maria, muito obrigado! É sempre um grande prazer estar aqui. Qualquer coisa grite que o esporte estará aqui”. A apresentadora agradeceu novamente o jornalista.

A cantada repercutiu nas redes sociais e o nome de Ana Maria foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. “Eu shippo esse casal hein, Ana Maria Braga e Thiago Oliveira”, escreveu um seguidor. “A Ana Maria Braga dando em cima do Thiago Oliveira e dizendo que até casaria com ele, a mulher é, além de tudo, um ícone xavequeiro”, comentou outro. “Ana Maria Braga representando todos nós com a cantada que deu no Thiago Oliveira. O cara é gato demais”, acrescentou mais um. Na semana passada, Ana Maria gerou polêmica e foi criticada nas redes sociais por dizer a Thiago, que é negro, que gostaria de ter voltado das suas férias com o “bronzeado” dele.

Ana Maria dando em cima do Thiago Oliveira 🗣🗣🗣 a gente te entende… #MaisVoce — Real Kael (@realkael_) August 9, 2021

Eu shippo esse casal hein, Ana Maria Braga e Thiago Oliveira 🤩 #MaisVocê — Diogo Lamarque (@diogolamarque) August 9, 2021

a Ana Maria Braga dando em cima do Thiago Oliveira e dizendo que até casaria com ele 🗣️🗣️🗣️ mulher é além de tudo um ícone xavequeiro — Fernanda Lopes (@feernandalopes) August 9, 2021