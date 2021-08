Ana Maria Braga comete gafe ao perguntar ao vivo sobre marido de Simaria

Apresentadora acertou nome das coleguinhas, mas não se atentou que a cantora separou recentemente

Reprodução/Globo/20.08.2021 Ana Maria Braga perguntou do marido de Simaria, que separou recentemente



A apresentadora Ana Maria Braga cometeu uma gafe nesta sexta-feira, 20, ao receber no “Mais Você” a dupla Simone e Simaria. Durante o café da manhã com as artistas, Ana Maria perguntou sobre o marido das coleguinhas, o problema é que Simaria anunciou na segunda-feira, 16, sua separação do espanhol Vicente Escrig, com quem viveu um relacionamento de 14 anos. “E os maridos de vocês? Vocês estão casadas há bastante tempo. Não é que vocês casaram ontem, vocês já têm filhos”, falou a apresentadora. Simaria ficou sem graça e a dupla logo começou a falar dos filhos. “O Henry fez sete aninhos e estou com uma bebê de cinco meses, a pandemia arrasou”, respondeu Simone. “Minha filhinha tem nove, a Giovanna, e Pawel tem 6”, acrescentou Simaria.

Após responderem a pergunta de Ana Maria, Simone começou a falar que a pandemia fez com que ela e a irmã tivessem mais tempo para ficar com os filhos. “Acho que vai ser difícil agora eles desgrudarem da gente porque foi o momento em que mais podemos aproveitar nossos filhos. No início, ficamos muito preocupadas com a situação no nosso país por tudo o que estamos vivendo e com o cenário da música, que é o último [setor] a voltar a trabalhar. Muitas famílias estão sofrendo com isso, mas tivemos o privilégio de ficar paradas e estar bem com isso. Nossos filhos aproveitaram isso e nós aproveitamos eles”. Simone também comentou que foi a irmã quem a incentivou a criar um canal no YouTube.

Essa não é a primeira vez que Ana Maria comete uma gafe ao vivo no “Mais Você” com Simone e Simaria. Em 2017, quando foi falar o nome da dupla, a apresentadora se confundiu e acabou dizendo: “Simone e Maraisa”. Louro José foi quem a corrigiu na época. Ao anunciar as irmãs no programa desta sexta, a comunicadora relembrou o deslize e brincou: “Hoje vou acertar direitinho. Simone e Simaria, venham cá”. A participação das coleguinhas no programa matinal da Globo repercutiu nas redes sociais. Veja reações:

Ana Maria Braga perguntando dos casamentos pra Simone e Simaria sendo que a Simaria anunciou separação essa semana. A cara dela:#MaisVocê pic.twitter.com/oku4FXKtE2 — Sommelier de Aeroportos ✈️ (@Valberrto) August 20, 2021

a ana maria braga perguntando pra simaria sobre o marido pqp — karen (@karenwarrr) August 20, 2021

Dessa Vez Ana Maria acertou o nome da Simaria KKKKKKKK #MaisVoce — Léo (@Leozzzau) August 20, 2021

MDS Simaria acabou de se separar aí Ana Maria: e os maridos de vcs? — tudo meu é guilhermewho (@guilhermewho) August 20, 2021

A Ana Maria perguntando do marido da Simaria kkkkk #MaisVoce — Moreira (@andre_moreira) August 20, 2021

Ana Maria falando de marido com Simaria com ela recém separada#MaisVoce pic.twitter.com/vwWfYSNgDQ — Ana Caroline (@acoliveirah) August 20, 2021