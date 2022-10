Ana Maria Braga chora ao ser surpreendida com imagens de Louro José no ‘Mais Você’

Apresentadora, que celebra 23 anos nas manhãs da Globo, relembrou sua parceria com Tom Veiga

Reprodução/Globo Ana Maria Braga ficou emocionada ao lembrar da parceria com Louro José



A apresentadora Ana Maria Braga não conteve a emoção no “Mais Você” desta segunda-feira, 17. Celebrando os 23 anos do programa no ar, a comunicadora foi surpreendida com uma homenagem que relembrou os melhores momentos da parceria que teve com Louro José, interpretado por Tom Veiga. Após ver as imagens, Ana Maria chorou e comentou com seu novo parceiro, Louro Mané, vivido por Fabio Caniatto: “Confesso que quando eu fiz a conta dos 23 anos, acho que não seríamos os mesmos, eu e seu pai, se não estivéssemos juntos. Obrigada pela saudosa homenagem, uma lembrança muito importante, não só para mim, mas para todas essas crianças grandes que já cresceram”. A apresentadora do “Mais Você” aproveitou o momento para contar que criou o personagem Louro José quando estava na Record como uma estratégia para aumentar seu público.

“O Louro nasceu porque eu tinha um programa na outra emissora, cedinho também. Antes da gente, era um programa de desenho animado e eu pensei assim: ‘Como eu vou colocar essa molecada de frente para a televisão se quando termina o desenho animado entra a dondoca aqui falando de coisas que a molecada não está interessada?’. Então pensei, se a molecada quiser ficar mais um bocadinho com a televisão ligada, a mãe pode passar do lado e falar: ‘Nossa, quem é aquela loira?’. E parar para me ver”, contou Ana Maria. “Com o papagaio chegando, ele foi aprendendo a falar, a gente foi aprendendo a se relacionar e a gente virou essa dupla conhecida eu diria que internacionalmente. Não tem outro apresentador no Brasil e nem no mundo que fala com um papagaio. Duvido.” Quando migrou para a Globo para comandar o “Mais Você”, a apresentadora manteve Louro José no programa e a sintonia que criou com o fantoche conquistou o público. Tom Veiga morreu em novembro de 2020 vítima de um AVC.