Glória Pires dá invertida ao vivo em repórter, e Ana Maria Braga precisa intervir; veja

Atriz ficou incomodada quando Ivo Madoglio invadiu os bastidores de ‘Terra e Paixão’: ‘Cena importantíssima’

Reprodução/Globo Gloria Pires chamou a atenção do repórter do 'Mais Você' após ele invadir bastidores



A atriz Glória Pires gerou um climão ao vivo no “Mais Você” desta segunda-feira, 17, isso porque ela pareceu se incomodar com a presença do repórter Ivo Madoglio nos bastidores de “Terra e Paixão”. Ao entrar em um dos cenários da novela das 21h, o jornalista comentou: “Glória Pires e Cauã [Reymond estão] aqui posicionados”. Assim que Ivo se aproximou da intérprete de Irene, a atriz disparou: “Estou no meio de uma cena importantíssima. Vocês têm que ajudar os coleguinhas, porque a gente não tem botão”. O repórter tentou se justificar: “A Carlinha que falou que está mudando câmera de posição”. A vilã da trama de Walcyr Carrasco rebateu: “Mas a gente está ligado aqui, tem que ficar concentrado”.

Percebendo o climão, Ana Maria interrompeu o repórter e, acenando com os braços, falou: “Vem para cá, Ivo, deixa eles aí. Vamos fazer um intervalinho comercial”. Tentando dar sequência a reportagem, o jornalista tirou o microfone da boca de Glória e foi falar com Cauã, que rapidamente puxou Tony Ramos para a conversa. O veterano ator, intérprete do vilão Antônio, quebrou o gelo falando que estava apenas comendo. Na sequência, Ivo se despediu e chamou o intervalo. Após o momento embaraçoso ao vivo, vários telespectadores criticaram Glória em suas redes sociais. “Sem educação nenhuma, se o repórter entrou é porque foi permitido”, comentou uma pessoa. “Só faltou pisar no repórter, né?”, escreveu outra. “Educação mandou lembrança”, acrescentou mais uma.