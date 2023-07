Repórter quebra protocolo, e Ana Maria Braga dispara ao vivo: ‘A japa abriu o olho’

Apresentadora foi criticada por telespectadores que acharam ofensivo o comentário feito no ‘Mais Você’

Reprodução/Globo Ana Maria Braga foi criticada por comentário feito a Ju Massaoka



Um comentário feito por Ana Maria Braga ao receber uma homenagem da repórter Ju Massaoka rendeu críticas à apresentadora. No “Mais Você” desta quarta-feira, 19, a jornalista agradeceu a parceria de Louro Mané por confiar nela para comandar um dos programas da semana passada. Ana Maria pediu às pressas para Ju assumir a atração, pois estava sem voz e indisposta. “Só por hoje, bem rapidinho, queria quebrar um pouquinho o protocolo. Quero te agradecer muito por quarta-feira passada, você estava sem voz…”, falava a repórter, que foi interrompida pela titular da atração. “Por que você está quebrando o protocolo?”, questionou Ana Maria. “Porque não está no roteiro [isso que vou falar]”, respondeu a jornalista. “Mas a gente não tem roteiro, graças a Deus. Roteiro aqui é uma sugestão de rumo”, enfatizou a apresentadora.

Ju concordou com Ana Maria e voltou a elogiá-la. “Em um momento sem voz, você confiou em mim para estar aqui conduzindo o programa junto com o Cauê [Fabiano]. Sei o quanto você preza pelo seu público, que é a coisa mais sagrada para você, então você deixar esse espaço na nossa mão foi muito…”, disse Ju, que se emocionou e não conseguiu completar a frase. Ana Maria deu um abraço na repórter e ela explicou o motivo de estar tão emocionada: “A gente vive num meio com tanta vaidade, tanto ego, tanta competitividade e você vai na contramão, abre portas e compartilha. Você é fantástica”.

Foi nesse momento que a apresentadora fez uma piada de tom pejorativo que não agradou parte do público. “Você que foi fantástica, abriu até o olho”, declarou a apresentadora à repórter de descendência asiática. A comunicadora acrescentou que assistiu ao programa que Ju apresentou na sua casa e, mesmo sem voz, comentou: “Nossa, a japa abriu o olho”. As falas da artista repercutiram nas redes sociais. “Estava lindo esse momento… até a Ana Maria Braga estragar falando ‘a japa até abriu o olho’”, escreveu uma pessoa no Twitter. “Mentira que ela falou ‘a japa abriu o olho’”, comentou outra. “E essa xenofobia aqui minha gente”, acrescentou mais uma.

"Nossa, a Japa abriu o olho" 😬😬😬pic.twitter.com/x6OKsMa5qO — eplay (@forumeplay) July 19, 2023

ana maria braga falando que a "japa" abriu o olho 🫠 — ᴄᴀᴄᴀɪᴀ (@cacaiacomenta) July 19, 2023

Tava lindo esse momento… até a Ana Maria Braga estragar falando "a japa até abriu o olho" — Maria Clarineta (@mariarsclara417) July 19, 2023

MENTIRA que ela falou " a japa abriu o olho" pic.twitter.com/O2DTW8C2ZU — Diego (@dikandido) July 19, 2023