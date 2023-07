Substituta de Patricia Poeta, Tati Machado desabafa sobre mudança do ‘Encontro’: ‘Não tem sido fácil’

Apresentadora, que está cobrindo as férias da titular do programa, precisou deixar o Rio e morar em São Paulo

Reprodução/Globo Tati Machado está substituindo Patricia Poeta no Encontro durante as férias da apresentadora



A jornalista Tati Machado, que atualmente está no comando do “Encontro” com Valéria Almeida cobrindo as férias de Patricia Poeta, falou como tem sido sua experiência no programa. Ao aceitar participar diariamente da atração matinal da Globo, Tati precisou deixar o Rio de Janeiro e se mudar para a capital paulista. “Essa semana o ‘Encontro’ completou um ano em São Paulo. Inicialmente foram dois meses ‘morando’ em hotel, até que encontrei meu lar paulista. Vou te fazer uma confissão… sempre que me perguntam se eu estou gostando de São Paulo eu já tenho frases de efeito na ponta da língua. Isso tudo para dizer, nas palavras mais sinceras, que: não tem sido nada fácil”, declarou a apresentadora nesta quinta-feira, 6, no Instagram.

Na publicação, Tati também explicou por que está sendo complicado viver em São Paulo. “Ficar longe da família, dos amigos, do meu Leme… para enfrentar o frio, o caos do trânsito, o nariz entupido para sempre, a falta dos meus… mas eu vim na coragem, muito motivada pelo [meu marido] Bruno, que tanto acredita no meu sonho de estar na telinha de vocês. Eu vim! Vim na crença de que o novo é sempre bom, abastecida pela minha paixão por comunicação… eu vim, eu estou aqui”, contou a jornalista, que demonstrou não se arrepender da decisão que tomou. “Olhando para o passado de logo ali eu já penso que se eu não tivesse vindo talvez não existisse a possibilidade de aprender tanto ao substituir a Pat nas férias dela do ‘Encontro’ ou de ter trocas especiais, e um tanto quanto engraçadas, com a Ana Maria Braga naquela mesa perfeita de café da manhã.” Por fim, a apresentadora disse que pior do que se adaptar a mudança seria conviver com a dúvida de como teria sido em São Paulo.