Preta Gil chora ao falar ao vivo sobre luta contra o câncer: ‘Não tem um lado bom’

Cantora se emocionou ao falar do apoio que está recebendo dos amigos desde que descobriu a doença

Reprodução/Globo Preta Gil chorou durante participação no 'Mais Você' desta terça-feira, 6



A cantora Preta Gil falou ao vivo nesta terça-feira, 6, sobre sua luta contra um câncer no intestino. A artista, que tornou seu diagnóstico público em janeiro deste ano, participou do “Mais Você” desta manhã e se emocionou ao abrir o coração e falar como foram os últimos meses. “Eu não romantizo nenhum momento dessa doença porque ela não tem um lado bom. A gente, com a vivência da doença, vai entendendo que se a gente está passando por ela, tem um propósito, tem algum motivo. Eu fazia muito esta pergunta no começo: ‘Por quê?’. E uma vez o Thiaguinho foi me visitar no hospital e falou: ‘Você tem que mudar essa pergunta, não é ‘por quê?’ é ‘para que?’, então eu ressignifiquei muito e cada dia a gente vai aprendendo um pouco. Eu entendi que quando a gente está bem, a gente tem que viver, a gente tem que aproveitar a vida, o hoje, o aqui, o agora”, afirmou a filha de Gilberto Gil.

Durante o café da manhã com Ana Maria Braga, Preta também explicou por que aceitou participar do programa matinal da Globo. “Estou aqui. Tenho efeitos colaterais? Tenho. Estou sentindo alguns incômodos? Estou. Mas estou viva e tenho a possibilidade de estar aqui olhando no seu olho e dividindo a minha história com quem está em casa para que outras pessoas que estão passando pelo que eu estou passando entendam que essa doença não é uma sentença de morte”, disse. Preta não conteve as lágrimas ao receber um recado da atriz Carolina Dieckmann, uma de suas melhores amigas, e ao falar do apoio que está recebendo nesse período delicado. “Queria agradecer a todos os meus amigos. Gominho, que largou o emprego dele em Salvador para vir cuidar de mim, para ficar comigo, e esse amor me cura. O amor de vocês me cura. São muitos amigos, se eu for falar os nomes, eu não vou conseguir, vou ficar aqui até o ‘Jornal Nacional’”, finalizou a artista, que realizou a última sessão de radioterapia, mas segue em tratamento.