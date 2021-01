Ana Maria Braga queima torradeira ao vivo no ‘Mais Você’; assista

Apresentadora foi tentar fazer um bife no equipamento de tostar pães e acabou tomando um susto

Reprodução/Globo Ana Maria Braga colocou um bife na torradeira e o equipamento acabou queimando ao vivo



A apresentadora Ana Maria Braga virou assunto nesta quarta-feira, 27, ao queimar ao vivo uma torradeira no “Mais Você”, na Globo. O imprevisto aconteceu porque ela aceitou o desafio de tentar grelhar um bife no equipamento de tostar pães. Com dificuldade de colocar a carne dentro da torradeira, a apresentadora disse que precisava ligar o objeto e sua produção avisou que já estava ligado. Sem conseguir mexer, Ana Maria decidiu pedir ajuda. “Está travado, vem aqui você”, disse a apresentadora para um dos funcionários da atração. Quando os dois tentaram juntos prender a carne na torradeira, deu um clarão e rapidamente eles se afastaram. “Queimou, queimou. Tira da tomada”, falou a comandante do “Mais Você”.

Ana Maria também chamou a atenção dos telespectadores nesta quarta ao ensinar uma receita de leite condensado caseiro, isso após repercutir em todo país que os gastos do governo federal em alimentos, que somaram R$ 1,8 bilhão em 2020, sendo que mais de R$ 15 milhões foram gastos com leite condensado. A apresentadora vem fazendo sucesso nas redes sociais não é de hoje. Nas últimas semanas, ela tem chamado a atenção pela sua constante mudança de visual. Após aparecer de dread e depois com um longo aplique loiro, que rendeu comparações à Lady Gaga, Ana Maria decidiu apostar em um cabelo cor-de-rosa.

BERRRROOOO! Ana Maria Braga ensinando a fazer leite condensado hj no #MaisVoce pic.twitter.com/3rS3dbQZEu — Rene Silva (@eurenesilva) January 27, 2021

Ligo a TV de manhã sem compromisso e a Ana Maria está fazendo bife em uma torradeira . — Paes (@Paes_Lherme) January 27, 2021

Eu acordo e a Ana Maria tá fazendo churrasco numa torradeira. Gente, eu amo essa mulher pq ela sempre surpreende — 🐝 day. 🐝 |📖Redeeming love📖| 📺BBB21 (@dayfromsaturn) January 27, 2021

Neste momento, Ana Maria Braga queima uma torradeira chique daquelas que o pão pula tentando FRITAR BIFE dentro dela. O entretenimento televisivo brasileiro é inigualável. — cidadão médio (@manotelli) January 27, 2021

hj depois de queimar uma torradeira ao vivo ana maria fechou com chave de ouro o programa mostrando a receita de leite condensado caseiro, eu amo essa mulher kkkk — mins (@yas_rodriigues) January 27, 2021

querido diário, hoje acordei e assisti por vinte minutos a ana maria tentando assar um bife na torradeira — cucas (@lucaslytherin) January 27, 2021