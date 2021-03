Ana Maria é criticada após indicar que Lumena está praticando racismo reverso no ‘BBB 21’

Apresentadora comentou momento em que a psicóloga falou da ‘branquitude’ de Carla Diaz

Reprodução/Globo Ana Maria Braga gerou polêmica ao falar sobre 'preconceito reverso'



A apresentadora Ana Maria Braga virou assunto nas redes sociais ao dizer no “Mais Você” desta segunda-feira, 1, que Lumena está praticando um “preconceito reverso” com Carla Diaz no “BBB 21”. Ao comentar sobre o reality com o repórter Ivo Madoglio, a apresentadora disse que não entendeu a conversa que a psicóloga teve com Projota, na qual disse que a ex-Chiquititas exerce seus privilégios dentro da casa por conta da sua “branquitude” e afirmou que a atriz só colocou João e Camilla de Lucas no pódio de finalistas durante um jogo em que tinham que escolher quem eles queriam ver na final para pagar de desconstruída para o público. Lumena ressaltou que achou estranho Carla não colocar Arthur, seu affair na casa, entre os participantes que quer ver na final.

Após ver as imagens de emparedada falando sobre “braquitude”, Ana Maria disse: “A gente tem culpa disso [de ser branco]? Acho que o que está acontecendo aí é um reverso, ali você tem que votar em alguém, não importa se é branco, preto, amarelo, vermelho, é um jogo. É feio isso”. Vale lembrar que Carla indicou Lumena ao paredão após atender ao Big Fone. Ivo deu sua opinião: “Não existe brasileiro purinho, purinho, que não tenha raiz negra. Todo mundo por dentro tem a raiz negra. A gente tem que lembrar isso todas as vezes, a gente sabe do preconceito que eles [os negros] sofrem…”. A apresentadora interrompeu o repórter e falou: “Mas fazer preconceito reverso numa situação dessa acho que é uma bobagem, é uma pena perder esse tempo”. Nas redes sociais, Ana Maria está sendo criticada por citar o racismo reverso e muitos telespectadores estão dizendo que a forma como Lumena lida com questões sérias, como o racismo, faz as pessoas acreditarem em um tipo de preconceito que não existe.

Ana Maria Braga falando em "racismo reverso" é o reflexo do prejuízo que a participação de Lumena trouxe para um tema tão delicado. Triste! #bbb21 — Gustavo Nóbrega (@Guganfc) March 1, 2021

O que a Lumena faz é tão sujo e podre que faz as pessoas se confundirem o que é certo ou errado no tal racismo reverso. Ana Maria disse que tudo isso é bobagem, simples. #MaisVocê — Willians Leal (@williansleal82) March 1, 2021

Esse maior problema quando se usa pautas serias em realitys dá margem para uma apresentadora como Ana Maria falar bobagens como racismo reverso #bbb21 deserviço total a causas importantes — Luciene🌵🎓🕵 (@Luciene38658239) March 1, 2021

Ana Maria falando de racismo reverso kkkkkkk tadinha, mas entendi o que quis dizer. Lumena pira demais em questões raciais com a Carla Diaz, não cabe. Espero que aqui fora ela aprenda. — carol concê 🕵🏻🌵 (@carolramalhol) March 1, 2021