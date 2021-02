Saiba quantos seguidores Karol Conká tinha antes do ‘BBB 21’

Cantora sai do programa com menos seguidores do que quando entrou e página de rejeição é mais popular

Reprodução/Globo/24.02.2021 Karol Conká perdeu muitos seguidores por causa da sua participação no 'BBB 21'



A participação de Karol Conká no “BBB 21” entrou para a história após o Brasil se unir e conseguir eliminar a sister com 99,17% dos votos em um paredão triplo. O que também chamou atenção é o como a polêmica passagem da rapper pela casa mais vigiada do Brasil interferiu nas suas redes sociais. Um dos atrativos de participar do reality é justamente ganhar mais visibilidade, principalmente no Instagram, pois isso ajuda os ex-BBBs a faturarem com posts patrocinados. O problema é que nesta edição os participantes rejeitados pelo público passaram a perder seguidores e esse foi o caso de Karol. Segundo um levantamento feito pela Jovem Pan, antes do “BBB 21”, ela possuía 1,5 milhão de seguidores. Assim que entrou no jogo, esse número subiu para 1,8 milhão, mas logo nas primeiras semanas de jogo, a rapper já recebeu o título de vilã da edição e passou a perder muito seguidores, chegando a 1,2 milhão. Após sua saída, ela recuperou cerca de 200 mil seguidores e, atualmente, está com 1,4 milhão.

Quantos seguidores tinha Karol Conká antes do #BBB21? Eliminada do reality com 99,17% dos votos, a rapper começou sua jornada no programa com 1,5 milhão de seguidores e, no dia de sua eliminação, contabilizava 1,2 milhão – uma perda de 300 mil fãs na rede. Veja gráfico: pic.twitter.com/d308tXBjSH — Jovem Pan Entretenimento (@JovemPanEntrete) February 24, 2021

Vale lembrar que quando Karol começou a perder seguidores no Instagram, houve um aumento repentino nesse número e muitas pessoas passaram a desconfiar que os administradores da página da cantora estavam comprando novos seguidores, uma vez que foram encontrados muitos perfis supostamente russos seguindo ela. A equipe da artista negou as informações. A dona do hit Tombei causou tanta revolta no público que foi criada uma página chamada “Rejeição da Karol”, que possui 2 milhões de seguidores, mais do que o perfil oficial da artista. A participante do “BBB 21” que mais ganhou seguidores e está bombando nas redes sociais é Juliette, que já soma quase 11 milhões de seguidores no Instagram.