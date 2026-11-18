Filha de 16 anos do jornalista foi considerada, pelos médicos a doadora principal para o transplante de medula óssea

O jornalista e comentarista esportivo André Hernan publicou um vídeo nesta quarta-feira (18) informando o diagnóstico de leucemia. Ele afirmou que descobriu a doença no dia 11 de agosto, após um tratamento dentário.

“No dia 11 de agosto eu fui diagnosticado com uma leucemia mielóide aguda, um tipo câncer no sangue que é bem agressivo. Graças a um tratamento dentário, que avançou muito rápido, acabei notando sinais diferentes. Tive um cansaço e também algumas manchas no corpo. Fiz um exame de sangue e descobri que precisaria me curar de uma leucemia”. André Hernan

Hernan disse que decidiu não abrir sobre a doença nas redes porque queria “focar 100% na doença”. Ele afirmou que quando descobriu a doença, no mesmo dia, decidiu encará-la e enfrentar o tratamento que fosse necessário. “Essa doença escolheu o cara errado. Continuei trabalhando e isso me fez muito bem”, completou.

Ele afirmou já estar com as “duas mãos na cura”, e que, em sua primeira sessão de quimioterapia, conseguiu “tirar toda a doença do corpo”, mas que o tratamento ainda continua.

O repórter informou que a filha de 16 anos foi considerada pelos médicos a doadora principal para o transplante de medula óssea. “Exames indicaram que eu teria mutações na célula e a doença poderia voltar então minha única opção seria o transplante de medula óssea. Procuramos potenciais doadores e minha filha Nina de 16 anos foi considerada o plano A para doadora”, finalizou.